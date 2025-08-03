صديقي ولم يقف إلى جانبي.. ريتا حايك تتهم بديع أبو شقرا بـ"الخذلان"

كشفت الفنانة اللبنانية ريتا حايك عن شعورها العميق بالخذلان من صديقها الفنان بديع أبو شقرا، بسبب موقفه الصامت تجاه أزمتها الأخيرة المرتبطة بمسرحية "فينوس"، واستبعادها منها، إلى جانب خلافها المعروف مع مخرج العمل جاك مارون.

وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامية رابعة الزيات، عبّرت حايك عن استغرابها من غياب التضامن والدعم من أبو شقرا، رغم العلاقة الطويلة التي تجمعهما، قائلة: "كتير خذلني... هيدا صديقي، صديق سنين".

وأوضحت حايك أن الخلاف مع جاك مارون كان قد انتهى في مايو الماضي، إلا أنها فوجئت بعد نحو شهرين ببدء التحضيرات لعرض المسرحية خارج لبنان، دون إعلامها أو إشراكها في العمل، فقد تم استبدالها بالممثلة رلى بقسماتي في دور البطولة إلى جانب بديع أبو شقرا.

ورغم تأكيدها احترام قرار أبو شقرا بالمضي في تقديم العرض، اعتبرت حايك أن موقفه الشخصي تجاهها شكّل خيبة أمل كبيرة، مضيفة: "تابع تقديم المسرحية، وهذا خياره، لكن ذلك لا يمنع أنني شعرت بالخذلان لأنه لم يتخذ أي موقف تجاهي".

نفي الانسحاب واتهام بـ"الكذب"

وفي سياق متصل، ردّت ريتا حايك على البيان الذي أصدره مخرج المسرحية، والذي أشار فيه إلى أنها انسحبت من العمل في اللحظة الأخيرة، نافية هذا الادعاء بشكل قاطع. وقالت: "هذا كذب.. كذب".

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وكانت حايك قد نشرت بيانًا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، نفت فيه ما وصفته بـ"مزاعم" المخرج، مؤكدة أن انسحابها لم يكن طوعيًا، وأن حقوقها الفكرية والمادية لم تُحترم. كما شددت على أن ما جرى تم دون علمها أو موافقتها.