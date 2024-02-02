دراسة تكشف سر انجذاب الحشرات لأضواء الشرفة
ظهرت دراسات حديثة تسلط الضوء على سبب انجذاب الحشرات للأضواء الاصطناعية، وتقدم منظورًا جديدًا للظاهرة القديمة، بحسب تقرير لإذاعة (NPR) الأمريكية.
وكان يُعتقد أن الحشرات تنجذب إلى الأضواء الاصطناعية لأنها تصاب بالعمى بسبب السطوع أو الخلط بينها وبين ضوء القمر، الذي تستخدمه بعض الحشرات، كنقطة مرجعية لتوجيه نفسها والتنقل أثناء أنشطتها الليلية، لكن الدراسات الجديدة أثبتت عكس ذلك.
ووجد العلماء أن الحشرات بما في ذلك العث، تجعل ظهورها في مواجهة مصدر الضوء أثناء الطيران، وهذا السلوك يُعتقد أنه ينبع من غريزتها الطبيعية لاستخدام سطوع السماء في الليل بسبب النجوم أو القمر كنقطة مرجعية لتحديد الاتجاه "للأعلى" أثناء الطيران.
وفي بيئة طبيعية مظلمة مثل الغابة، حيث السماء المرصعة بالنجوم هي المصدر الأكثر سطوعًا للضوء، يساعد هذا التكتيك الحشرات في الحفاظ على اتجاهاتها والتنقل بفعالية، كما يعتقد العلماء.
وقد تشوش الأضواء الاصطناعية أنظمة الملاحة الفطرية لدى الحشرات الطائرة، التي عندما تواجه أضواء صناعية، فإنها تستمر في محاولة تمييل ظهورها في مواجهة مصدر الضوء، ما ينتج عنه أنماط طيران غير منتظمة وارتباك في الجو، بينما تحاول الحشرات توجيه نفسها، وفقًا لمصدر الضوء.
وجرى التحقق من ذلك السلوك بواسطة مقاطع فيديو عالية الدقة لالتقاط الحركة للحشرات، سواء في ظروف مختبرية خاضعة للرقابة أو في بيئات ميدانية طبيعية.
وفي التجارب المعملية، شوهد العث وهو يطير فوق لمبة ضوئية وينقلب على الفور رأسًا على عقب؛ ما يشير إلى وجود اضطراب في مقدرته على الحفاظ على طيران مستقر بسبب وجود الضوء الاصطناعي.
وفي التجارب الميدانية في كوستاريكا، أظهرت أنماط طيران غير منتظمة للحشرات حول الأضواء الاصطناعية، وهو ما يدعم فكرة أن الأضواء الاصطناعية تتداخل مع قدرة الحشرات على التنقل عن طريق تعطيل إشارات توجهها الفطرية.
وجرب الباحثون أيضًا إنشاء أضواء صناعية تحاكي السطوع الطبيعي للسماء في الليل، وعندما تم تعريض الحشرات للأضواء، لم تظهر نفس سلوك الطيران غير المنتظم الذي لوحظ عند تحليقها حول الأضواء الاصطناعية التقليدية؛ ما يشير إلى أهمية اتجاه مصدر الضوء في التأثير على سلوك الحشرات.
ولا تزال بعض الأسئلة دون إجابة، إذ يهتم الباحثون بفهم سبب إظهار أنواع معينة من الحشرات لهذا السلوك بينما لا تظهره أنواع أخرى، وعليه، فإن تأثير الضوء الاصطناعي على مجموعات الحشرات والنظم البيئية هو موضوع بحث مستمر بالنسبة للعلماء.
وسلطت الدراسة الضوء على أهمية النظر في تأثير الضوء الاصطناعي على سلوك الحشرات والبيئة، ومن خلال فهم سبب انجذاب الحشرات إلى الأضواء وكيف تؤثر الأضواء الاصطناعية على سلوكها، يمكن للباحثين العمل على تخفيف الآثار السلبية للضوء الاصطناعي على مجموعات الحشرات وتعزيز جهود الحفاظ عليها.