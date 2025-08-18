logo
ثعابين وردية تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ما حقيقتها؟

تعبيرية المصدر: iStock
إرم نيوز
18 أغسطس 2025، 12:10 م

في ظاهرة لافتة تجتاح منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت مؤخرًا صور لثعابين بألوان وردية غير مألوفة، كسرت الصورة النمطية المرتبطة بها ككائنات مخيفة وخطيرة.

وجذبت ألوان الثعابين غير المألوفة انتباه الملايين حول العالم، لكن الكثيرين شككوا في تواجدها في الطبيعة، مشددين على أن الصور ذكاء اصطناعي لا أكثر. 

خبراء في البرية، أكدوا أن بعض الأفاعي تتمتع فعلًا باللون الوردي وتتواجد في مناطق معينة، مشددين على أن هذا النوع من الأفاعي يسلط الضوء على أنه خلف الجمال الهادئ تكمن طبيعة برية تحتم الحذر. 

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" عرض العلماء 5 أنواع من الأفاعي الوردية النادرة حول العالم: 

أفعى البوا الوردية

643d15c2-be45-4b80-a52e-9749f10756ac

أفعى نادرة تعيش في جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك، وتتميز بخطوط وردية وبرتقالية باهتة على جسمها. رغم مظهرها الهادئ، فإنها تصطاد بفطنة عبر الالتفاف حول فريستها. 

البايثون البورمي

3c7bfaea-ac01-471b-b479-f5a4c08a5fc1

تظهر أفعى البايثون هذه أحيانًا بأنماط وردية جميلة ناتجة عن التربية داخل بيئة محكمة، وهي ليست سامة لكنها تمتلك قوة عض قوية قد تشكل خطرًا إذا لم تُعامل بحذر.

الأفاعي الجرسية الوردية

230001cc-7827-43b3-bc98-9ab92968ced3

تعيش في الصحاري والمناطق الصخرية، وتتمتع بلون وردي باهت يساعدها على التمويه، لكنها من أخطر الثعابين بسبب سمها القاتل، مع صوت جرس يعلن تحذيرًا دائمًا للمحيطين بها.

الكوبرا الوردية

80dac839-5f13-4087-a08f-fdcc5fa96f6f

تتمتع بلون وراثي النادر، وتنتشر في أجزاء من آسيا، وتظل قاتلة بسمها رغم جمال لونها غير المعتاد.

أفعى المنشار

45083bd4-5e92-4e70-a4d2-fa34d1e73914

شديدة الخطورة، تتميز بسمّها القوي وطبيعتها العدوانية؛ ما يجعل لدغتها مهددة للحياة إذا لم تُعالج سريعًا.

في النهاية، رغم أن ألوان الثعابين الوردية قد تخدع العين وتثير الإعجاب، فإن طبيعتها البرية لا تزال حاضرة بقوة، بحسب ما يؤكده العلماء, فهي تذكير واضح بأن الجمال لا يعني الأمان، وأن الحذر يظل أساس التعامل مع هذه الكائنات في بيئتها.
 
 
 
 

