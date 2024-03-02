مأساة "سبعيني جزائري" تعيد للأذهان حادثة "ريان المغربي" (صور)

وعملت فِرق الإنقاذ على الحفر من خارج البئر من أجل الوصول إلى قاعها، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق الصور والفيديوهات المتداولة، فإن عمليات الحفر تشبه العمليات التي رافقت مأساة الطفل المغربي "ريان أورام" الذي توفي، في شباط/فبراير من العام 2022، بعد 5 أيام من سقوطه داخل بئر عمقها 32 مترًا، في واقعة أثارت تعاطفًا شعبيًا على مستوى دول العالم.