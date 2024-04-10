"طعنا بمنجل".. الداخلية السورية تعلن القبض على قاتل صديقه

ألقت السلطات الأمنية في مدينة الدريكيش التابعة لمحافظة طرطوس السورية، القبض على شخص أقدم على قتل صديقه طعنا بأداة زراعية (منجل) إثر خلافات شخصية.

وذكرت وزارة الداخلية السورية في منشور عبر "فيسبوك" بأن مركز الأمن الجنائي في الدريكيش، ألقى القبض على شخص قتل صديقه طعنا، مشيرة إلى أن التحقيقات أفضت لكشف ملابسات الجريمة.

وأوضحت الوزارة أن مركز الأمن الجنائي في المنطقة تلقى بلاغا يفيد بدخول شخص يدعى (دباح . د) إلى المستشفى الوطني مفارقاً الحياة، إثر تعرضه لعدة طعنات بأداة حادة.