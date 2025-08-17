حياة الفهد تستعد لاستكمال علاجها بالخارج

بعد إصابتها بجلطة دماغية مفاجئة، بدأت عائلة الفنانة الكويتية حياة الفهد التحضير لسفرها لاستكمال علاجها بالخارج، وفق ما أكده حفيدها خالد العبيد.

وعبر تسجيل صوتي نُشر على حسابها بموقع "إنستغرام"، طمأن العبيد جمهور الفنانة على حالتها الصحية، مؤكدًا تحسن واستقرار وضعها، كما وجه الشكر والتقدير لكلٍّ من وزارتي الصحة والإعلام على "اهتمامهما المستمر ومتابعتهما الدقيقة لحالة الفنانة".

كما أعرب عن خالص امتنانه لـ "الجهود الطبية المبذولة في مستشفى جابر"، داعيا متابعي الفنانة إلى الاستمرار بالدعاء لها، وتجاهل الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة المنتشرة عبر بعض المنصات.

وكشف يوسف الغيث، مدير أعمال حياة الفهد، أنها دخلت المستشفى قبل أسبوعين لإجراء عملية قسطرة، وبأن حالتها تدهورت فجأة، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن العائلة فضلت التكتّم في البداية احترامًا لخصوصيتها، قبل اتخاذ قرار بالإعلان وطلب الدعاء.

وسبق أن أكد بيان صادر عن "الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناعة الترفيه" أن الفنانة البارزة تخضع لرعاية طبية دقيقة في هذه المرحلة، وقد تقرر منع الزيارة عنها مؤقتًا للحفاظ على استقرار وضعها.

وشدّد البيان على أن أي تحديثات جديدة بخصوص حالتها الصحية، ستصدر فقط عن "مؤسسة الفهد".