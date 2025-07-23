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زوجان فلبينيان يعقدان قرانهما في كنيسة غمرتها الفيضانات (فيديو)

زوجان فلبينيان يعقدان قرانهما في كنيسة غمرتها الفيضانات (فيديو)
العروس أثناء دخولها للكنيسة المصدر: BARA- Facebook
إرم نيوز
إرم نيوز
23 يوليو 2025، 8:15 ص

لم يسمح زوجان فلبينيان مرتبطان منذ فترة طويلة لعاصفة استوائية شديدة بمنعهما من عقد قرانهما، حيث ردّدا عبارات عقد القَران في كنيسة مغمورة بالمياه.

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وخاض جاو فيرديلو وجامايكا أجيلار مياه الفيضانات التي بلغ عمقها 40 سنمترًا داخل كنيسة باراسوآن في مدينة مالولوس بإقليم بولاكان، شمال مانيلا مباشرة، لإقامة حفل الزفاف أمس الثلاثاء.

 

 

وقالت أجيلار لشبكة إيه.بي.إس-سي بي إن "لم يكن بإمكان أي شيء أن يوقِفنا. لقد انتظرنا هذا طويلًا".

وأضافت "هذا مجرد فيضان. أمامنا الكثير لنواجهه معًا".

وكان الزوجان حجَزا موعد زفافهما في الكنيسة قبل عامين. وأخذا إجازة من عملهما من أجل الحفل.

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وكانت العاصفة ويفا تسببت في سقوط قتلى حيث أدت إلى هطول أمطار موسمية غزيرة وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل خلال مطلع الأسبوع.

 ولا يزال أكثر من 80 ألف شخص في ملاجئ الطوارئ بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية وارتفاع المد والجزر.

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