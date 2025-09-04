غموض يحيط بميغان ماركل بعد إغلاق مشروعها التجاري المفاجئ

أثار قرار ميغان ماركل، دوقة ساسكس، إغلاق متجرها الإلكتروني على منصة ShopMy جدلًا واسعًا، بعدما اختفى حسابها بشكل مفاجئ عقب أيام قليلة من الترويج له.

وكانت ميغان قد استخدمت المنصة، المخصصة عادةً للمؤثرين، لبيع مجموعة مختارة من الملابس والإكسسوارات التي ارتدتها، بأسعار تراوحت بين 20 جنيهًا إسترلينيًا لقمصان بسيطة و1600 جنيه إسترليني لفساتين حريرية.

كما شمل المتجر قطعًا فاخرة من دور أزياء عالمية، إلى جانب أدوات منزلية ومنتجات تجميل وأخرى للأطفال.

وبحسب متابعيها، كان الموقع حتى وقت قريب يضم تشكيلة واسعة من المنتجات مرفقة بشعارها: "مجموعة مختارة بعناية من الأشياء التي أحبها – أتمنى أن تنال إعجابكم"، مع تنويه بأن بعض الروابط مدفوعة بالعمولة. إلا أن الحساب بات فارغًا تمامًا من أي محتوى؛ ما أثار تساؤلات حول أسباب اختفائه.

وتضاعف الغموض بعد تصريحات حديثة لميغان الأسبوع الماضي لـ"بلومبرغ"، وصفت فيها تجربتها مع ShopMy بأنها "استكشاف مثير"، مؤكدة رغبتها في إتاحة الفرصة للناس لمحاكاة أسلوبها.

ويأتي إغلاق المتجر وسط تراجع آخر في مشاريع ميغان الإعلامية، حيث فشل برنامجها على نتفليكس "مع حبي، ميغان" في دخول قائمة أفضل 10 برامج، بعدما لم يجذب الموسم الثاني عددًا كافيًا من المشاهدين حول العالم.

وأظهرت بيانات المنصة أن البرنامج لم يحقق سوى 5.3 مليون مشاهدة في موسمه الأول، ليحتل المرتبة 383 بين إصدارات نتفليكس الجديدة.

حتى الآن، لم تُصدر ميغان أي توضيح رسمي بشأن قرار إغلاق متجرها؛ ما ترك معجبيها في حيرة وتساؤل حول مستقبل مشاريعها التجارية والإعلامية.