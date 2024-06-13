كتاب جديد يربط بين "مارادونا ونابولي"

"رأيته على كل الوجوه.. كان يُصلي طالبًا شفاعة القديسين.. كما كان القديس الذي تُرجى شفاعته"، ربط الكاتب المصري في كتابه الجديد "الرفيق مارادونا مسيح نابولي: أيامه مع المافيا.. وأيامي مع الله والبيتزا" بين أسطورة كرة القدم الذي أحبه الجميع رغم خطاياه، والمدينة الإيطالية العريقة "نابولي".

والكتاب هو قصة صحفية طويلة ومغامرة عاشها الكاتب الصحفي مهدي مبارك، خلال رحلته إلى مدينة نابولي الإيطالية، عرضها بسرد مشوق، متطرقا للحديث عن مدينة "كرة القدم والبيتزا والثورة والمافيا".