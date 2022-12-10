هل تحدّد بعض ذكريات الطفولة شخصيتنا؟

ذاكرتنا دائرة معقّدة

ووفق العالمتين الأستراليتين سيليا هاريس وبيني فان بيرغن، المتخصصتين في ذاكرة السيرة الذاتية، فإن ذاكرتنا "مساحة كبيرة، بلا حدود في الحجم أو السعة لا تستند إلى 5 حقائق فحسب، بل تعتمد على العديد من الأحداث. هذه الأحداث بالآلاف وتتراكم على مدار العمر".

وذكر التقرير، أن "هناك نقطة أخرى يجب إثارتها، وهي أنّ ذكرياتنا لا تحدّد شخصيتنا، يمكن أن تساعدنا الذكريات اجتماعيًا، من خلال التواصل مع الآخرين حول تجربة مشتركة، كما أنها تسمح لنا بالنمو والنضج وحل المشكلات".

وأوضحت الباحثتان: "نحن نستخدم الذاكرة لبناء وتعريف الذات، فهي تستند إلى رفاهنا النفسي"، واستنتجت الباحثتان، أنّ "العلم يؤكد أن فكرة الذاكرة المركزية، فكرة خاطئة".

ذكريات الطفولة

وتساءل التقرير: "هل تتذكر لحظات من الحياة حدثت لك قبل أن تبلغ العاشرة من عمرك"، متابعًا: "إذا كانت بعض الذكريات قد ظلت قائمة فهذه ليست الأكثر تأثيرًا".

ولفت إلى أن "الذكريات التي تترك أكثر الآثار، هي التي تحدث ما بين 15 و25 عامًا وفقًا للباحثتين، نظرًا لأننا نعيش تجاربنا الأكثر تكوينًا في هذا العمر".

واعتبر التقرير، أن "ذكريات الطفولة المبكرة هي الأكثر طرفة وفيها ما يغذي الشعور بالحنين والبراءة واللطف، التي تستلهم منها الذكريات الأساسية على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشارت الباحثتان، إلى حقيقة أخرى هي أنه "يستحيل التنبؤ بما ستكون الذكريات الأساسية بعد تجربتها مباشرة. غالبًا ما نرى قفزة في بركة مياه أو عناقًا أو لقاءً كواحدة من تلك اللحظات التأسيسية، لكن يجب أن نضع في الاعتبرا أننا لا نختار ذكرياتنا بإرادتنا، قد تكون تلك التي نراها عادية في حينها هي تلك التي سنتذكرها بعد 30 عامًا".