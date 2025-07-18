مشهد أبكى المصريين.. مصرع أب دهسا أمام طفله (صورة)

حالة من التفاعل الواسع شهدتها منصات التواصل الاجتماعي بمصر في الساعات الأخيرة إزاء واقعة مؤثرة لطفل تم تداول صوره وهو يبكي إلى جوار جثة والده الذي لقي مصرعه دهسًا أمام عينيه على أحد الطرق بمحافظة "القليوبية".

وشهد الطريق الدائري، بمنطقة "أم بيومي" بالمحافظة، الواقعة الصادمة، فقد كان الأب يمسك بيد طفله الصغير قبل أن تدعسه سيارة طائشة وتلوذ بالفرار، فجر الجمعة، فيما تجمع المارة لطلب النجدة والإسعاف.

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ونشر أحد المارة عبر مواقع التواصل صورة الطفل وهو منهار بجوار جثة والده، كما نشر صورة بطاقة الرقم القومي للضحية، طالبا النشر بغرض الوصول إلى أهل المتوفى لتسلم الطفل.

وأظهرت صورة البطاقة أن الضحية يبلغ من العمر 48 عاما، من أبناء قرية "دكما"، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة الطفل الذي بدت علامات الذعر على ملامح وجهه، فيما تساقطت دموعه في مشهد مؤثر، إذ عبر كثيرون عن تعاطفهم معه.

وفيما بعد، أكد نشطاء أن الأهل تسلموا الجثمان استعدادا لدفنه بمقابر الأسرة في محافظة المنوفية، كما تسلموا الطفل الصغير.