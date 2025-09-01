الساحل الشمالي.. "عاصمة الترفيه" ووجهة السياحة العربية (صور)

أحد أشهر الوجهات السياحية الكبرى بمصر تمتد أمام ناظريك بمساحة هائلة تتجاوز الألف كيلومتر، كل ما عليك أن تتغلب سريعًا على حيرة الخيارات العديدة والمتنوعة وتستقر سريعًا على القرية أو المنتجع الذي سيكون مقر إقامتك في عطلة صيفية ستتمنى ألا تنتهي.

مياه البحر المتوسط الزرقاء من أمامك، والرمال الناعمة الوثيرة من خلفك، وما بينهما مقترحات لا تنتهي من أنشطة الاستجمام التي تبدأ بجولة لصيد الأسماك نهارًا وتنتهي بحفل غنائي ساهر يحييه عمرو دياب أو هيفاء وهبي.

هذا هو الساحل الشمالي الذي يضم عشرات القرى السياحية وسلاسل الفنادق والمتجعات العالمية، مع أحياء بدوية كاملة متخصصة في تقديم أشهى الأطعمة ذات المذاق الممتع، إلى جانب أشهر المولات التي تضمن تجربة تسوق خاصة، على نحو يجعل من الساحل وجهة مفضلة للسياح العرب.

البحر والموسيقى

من أكثر ما يبهج السياح والمصطافين هنا الرحلات البحرية على متن قوارب مطاطية أو يخوت فاخرة، وسط أجواء حرارة تكاد تكون معتدلة أو على الأقل معقولة للغاية بالنسبة لأجواء قيظ الصيف.

تفترش المظلات الملونة الشواطئ الرملية البيضاء، مع جلسات حمامات الشمس وسمرة البشرة "التان" في ساعات الصباح الأولى أو ساعات ما قبل الغروب، أما الفنادق والمنتجعات فتحرص على توفير جلسات التدليك عبر مختصين عالميين، حتى يتعمق إحساس الزائر بالاسترخاء المنشود.

ولا يكتمل البرنامج الترفيهي هنا إلا مع الحفلات الغنائية التي يجري تنظيمها بشكل يومي لكبار النجوم في مصر والعالم العربي مثل محمد رمضان، تامر حسني، محمد حماقي، نانسي عجرم، إليسا، هيفاء وهبي، حسين الجسمي.

تمتد تلك الحفلات حتى ساعات الصباح في بث حي مبهج وتفاعل مباشر بين النجم والحضور، مع صور تذكارية للمعجبين يخصص لها أوقات محعينة ما يمنح العطلة ذكرى ذات مذاق خاص.

"الطيب" و"الشرير".. وما بينهما

تضمن لك قرى مثل "هايسندا"، "مراسي"، "مارينا"، "بالم هيلز العلمين"، "ستيلا"، "لافيستا"، "ماونتن فيو"، "الجوهرة"، "فوكا باي" مستوى قياسيًا من الرفاهية، حيث مغامرات الملاهي المائية في "أكويا ووتر بارك" و"مارسيليا أكوا بارك"، فيما ترى الجميع من حولك يستعيدون طفولتهم ويلهون بسعادة غامرة.

ورغم أن تلك القرى وغيرها يُطلق عليها مصطلح شهير يحمل حس الفكاهة والمداعبة وهو "الساحل الشرير"، الذي يرمز إلى ارتفاع الأسعار على نحو مبالغ فيه أحيانًا، فإن ميزانيتك المتوسطة تكفي كي تقضي عطلة لا تُنسى في قرى أخرى أقل سعرًا وأكثر هدوءًا مثل "البلاح"، "مايوركا"، "الفيروز"، "الشروق"، "فخر البحار"، "سلسبيل" وغيرها.

جاء المهندس أكرم سليم من عمله في بلد عربي إلى مطار "برج العرب" في رحلة تستغرق 15 يومًا، يعود بعدها إلى عمله، مستغلاً فكرة أنه شاب أعزب، فدعا اثنين من أصدقاء الجامعة ليشاركانه الإقامة في فيلا فاخرة لمدة 10 أيام.

يقول سليم: "الحديث عن الساحل الشرير يحمل الكثير من المبالغة، إذ إن الأسواق الشعبية لا تبعد أكثر من ساعة، حيث يمكنني ملء الثلاجة بكافة أنواع البقالة والمشروبات الأساسية بما يكفي احتياجاتنا لمدة أسبوع، وبالتالي لست مضطرًا لشراء تلك الأشياء من داخل القرية، والتي تُباع فعلاً بسعر باهظ".

ويضيف في تصريح إلى "إرم نيوز": "أعشق الاستيقاظ في ساعات الصباح الباكر وتناول قهوتي مع صوت فيروز على البحر، وأحيانًا أستبدل الموبايل بكتاب غالبًا ما يكون رواية، كما أحرص على ممارسة الرياضة عبر إحدى الصالات الرياضية التي لا يخلو منها الساحل، والتي تتميز بمستوى خاص من الرفاهية".

العلمين.. المتحف والمهرجان

لا يجب أن ينسيك البرنامج المزدحم لرحلتك زيارة "متحف العلمين"، الذي يضم معروضات تجسد مفردات "معركة العلمين" الشهيرة، التي جرت بصحراء مصر أثناء الحرب العالمية الثانية بين قوات الحلفاء وقوات المحور.

ستفاجئك الأسلحة والدبابات وعربات نقل الجنود والمدافع بحالتها الجيدة، نتيجة أعمال الصيانة المستمرة، وكأنك انتقلت عبر آلة الزمن إلى وقائع معركة غيرت مجرى التاريخ قبل أكثر من 80 عامًا.

وبما أنك في مدينة "العلمين"، التي تعد أحد أشهر مناطق الساحل الشمالي، لا يفوتك الاستمتاع بحفلات "مهرجان العلمين"، التي باتت عنوانًا رئيسيًا للترفيه عن السياح هنا صيف كل عام، حيث تُعد أحد أضخم تجمعات صناع الموسيقى والغناء في العالم العربي.

الموقع وطرق الوصول

يعد الساحل الشمالي أطول السواحل المتوسطية في شمال أفريقيا، وينقسم إلى جزأين: الأول من غرب مدينة الإسكندرية حتى الكيلو 105، والثاني من الكيلو 120 حتى "معبر السلوم".

ويتميز بوجود شبكة طرق متميزة وممهدة تجعل الوصول إليه سهلاً وسريعًا في رحلة برية لا تستغرق أكثر من ساعة ونصف عبر "الطريق الصحراوي" القادم من القاهرة.

ويفضل السياح القادمون من خارج مصر، لا سيما من العرب، القدوم عبر رحلة طيران تهبط بهم في مطار "برج العرب" القريب، والذي لا يبعد أكثر من 30 دقيقة بالسيارة من بوابة الخروج حتى مقر إقامتك.