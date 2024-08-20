في مصادفة غريبة، توفي المتهم المتورط بقضية احتيال في الولايات المتحدة مع رجل الأعمال البريطاني مايك لينش، بعد ساعات من فقدان الأخير، في إثر غرق يخت كان يملكه وزوجته، وفق ما نقلته صحيفة "مترو" البريطانية.

وبُرئ ستيفن تشامبرلين إلى جانب مايك لينش، من قبل هيئة محلفين في سان فرانسيسكو في يونيو/ حزيران الماضي من 15 تهمة على الأقل في محاكمة طويلة شهدتها الولايات المتحدة.

وتعرض تشامبرلين، يوم السبت، لحادث سير، ونُقِل إلى المستشفى، ولكنه توفي متأثرًا بجراحه اليوم الثلاثاء.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، تأهبت فرق الإنقاذ في صقلية الإيطالية كذلك، لاستئناف البحث عن مايك لينش وابنته، ومفقودين آخرين، بعدما ضربت عاصفة مباغتة اليخت الفاخر، ما أدى إلى غرقه، ومقتل شخص واحد على الأقل.

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وكان على متن اليخت 22 شخصًا، ومن بين المفقودين جوناثان بلومر رئيس مجلس إدارة "مورجان ستانلي إنترناشونال"، وكريس مورفيلو المحامي في مكتب" كليفورد تشانس، الذي مثل لينش في محاكمة الاحتيال بالولايات المتحدة.

وقال سالفاتوري كوتشينا رئيس خدمة الحماية المدنية في صقلية لوسائل إعلام إيطالية إن "زوجتي الرجلين في عداد المفقودين أيضًا".

وذكرت إدارة الإطفاء أن غواصين متخصصين وصلوا إلى اليخت أمس الاثنين على عمق نحو 50 مترًا، ولكنهم لم يتمكنوا من دخوله بسبب وجود أجسام في الطريق.

وتمكن 15 شخصًا، من بينهم زوجة لينش مالكة اليخت، أنجيلا باكاريس، ورضيعة عمرها عام واحد من الفرار قبل غرق القارب بالكامل.

وتمكنت فرق الإنقاذ أمس الاثنين من انتشال جثة الطاهي الذي كان على متن اليخت، وحددت السلطات أنه مواطن من أنتيجوا واسمه ريكاردو توماس.