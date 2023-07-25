جامعة كامبردج تنشر اختبارًا للغة الإنجليزية يعود لعام 1913
عرضت جامعة كامبردج البريطانية اختبارًا لإتقان اللغة الإنجليزية يعود تاريخه إلى عام 1913، فيما تساءلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ما إذا "كان بإمكان القارئ أن يحل هذا الاختبار؟.
وتحتفل جامعة كامبردج بمرور 110 أعوام على بدء تنفيذ "اختبارات اللغة الإنجليزية"، والتي تمتاز بها الجامعة، وتُؤخذ كمعيار لإتقان "الإنجليزية" في جميع أنحاء العالم.
وقالت الصحيفة إن "أسئلة الاختبار الذي يعود إلى قرن مضى، حددت بمستوى، يطلق عليه (C2)، وهو ما زال معمولًا به إلى يومنا هذا، مع أن قواعد اللغة فيه كانت أكثر دقة عما نراه حديثًا، عبر استخدام حروف الجر والمصطلحات الظرفية".
يذكر أن اختبار "كامبرج" للكفاءة اللغوية، المعروف بمستوى (C2)، هو أعلى اختبار تم تصميمه للمرشحين الذين يمتلكون قدرات قريبة من اللغة الإنجليزية؛ ما يمكنهم من العمل بفاعلية في الأوساط الأكاديمية والمهنية (التمكين الوظيفي).
وأضافت الصحيفة أن "الجامعة عرضت سؤالًا من اختبار عام 1913، خصص لمن يطمح لدخول سلك التعليم، وذلك للاحتفال بالمناسبة، إذ ينص على ضرورة تصحيح الطلبة للأخطاء الواردة في مجموعة من الجمل مع إبداء السبب".
وتابعت الصحيفة: "الامتحان الذي عرضته الجامعة، يخصص في وقتنا الحالي، للطلاب الذين يتطلعون لإثبات كفاءتهم العالية في اللغة الإنجليزية قبل دخولهم التعليم العالي في المملكة المتحدة، ويستمر لمدة 4 ساعات وتبلغ كلفته 172 جنيهًا إسترلينيًّا".
من جهتها، قالت المدير الإداري للغة الإنجليزية في الجامعة فرانشيسكا وودوارد: "بدأنا أول اختبار بـ3 مرشحين فقط، والآن نفتح الأبواب لملايين الأشخاص كل عام لتعلم وتدريس اللغة الإنجليزية، وترسم الأوراق التاريخية من أرشيفنا صورة رائعة لمدى التغيير على نمطية الأسئلة، عندما يتعلق الأمر بتعلم اللغة الإنجليزية مع كامبردج".
المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية