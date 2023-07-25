جامعة كامبردج تنشر اختبارًا للغة الإنجليزية يعود لعام 1913

وقالت الصحيفة إن "أسئلة الاختبار الذي يعود إلى قرن مضى، حددت بمستوى، يطلق عليه (C2)، وهو ما زال معمولًا به إلى يومنا هذا، مع أن قواعد اللغة فيه كانت أكثر دقة عما نراه حديثًا، عبر استخدام حروف الجر والمصطلحات الظرفية".

يذكر أن اختبار "كامبرج" للكفاءة اللغوية، المعروف بمستوى (C2)، هو أعلى اختبار تم تصميمه للمرشحين الذين يمتلكون قدرات قريبة من اللغة الإنجليزية؛ ما يمكنهم من العمل بفاعلية في الأوساط الأكاديمية والمهنية (التمكين الوظيفي).

وأضافت الصحيفة أن "الجامعة عرضت سؤالًا من اختبار عام 1913، خصص لمن يطمح لدخول سلك التعليم، وذلك للاحتفال بالمناسبة، إذ ينص على ضرورة تصحيح الطلبة للأخطاء الواردة في مجموعة من الجمل مع إبداء السبب".