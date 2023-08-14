بسبب صورة.. نجاة طفل من الموت رغم تعرضه لإصابات بليغة

نجا الطفل وايت كوفمان (13عامًا) اليوم الاثنين بعد سقوطه من ارتفاع 100 قدم تقريبًا من "جراند كانيون" في ولاية أريزونا الأمريكية خلال رحلة مع أفراد عائلته.

وتمكنت فرق الإنقاذ خلال ساعتين من سحب وإنقاذ الطفل بعد سقوطه من منحدر في الجانب الشمالي من الموقع السياحي "نورث ريم".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه "تم نقل وايت كوفمان جوًّا إلى مستشفى لاس فيغاس لعلاج 9 فقرات مكسورة وطحال ممزق ويد مكسورة وأضرار في الرئة".

وقال الطفل لمحطة KPNX التلفزيونية ومقرها "فينيكس"، إنه سقط أثناء تحركه بعيدًا عن الطريق حتى يتمكن الناس من التقاط الصور.

وتابع قائلًا إنه كان يجلس القرفصاء ويمسك بحجر بيد واحدة عندما فقد قبضته وبدأ في التراجع إلى الخلف حتى سقط.