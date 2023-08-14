بسبب صورة.. نجاة طفل من الموت رغم تعرضه لإصابات بليغة
نجا الطفل وايت كوفمان (13عامًا) اليوم الاثنين بعد سقوطه من ارتفاع 100 قدم تقريبًا من "جراند كانيون" في ولاية أريزونا الأمريكية خلال رحلة مع أفراد عائلته.
وتمكنت فرق الإنقاذ خلال ساعتين من سحب وإنقاذ الطفل بعد سقوطه من منحدر في الجانب الشمالي من الموقع السياحي "نورث ريم".
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه "تم نقل وايت كوفمان جوًّا إلى مستشفى لاس فيغاس لعلاج 9 فقرات مكسورة وطحال ممزق ويد مكسورة وأضرار في الرئة".
وقال الطفل لمحطة KPNX التلفزيونية ومقرها "فينيكس"، إنه سقط أثناء تحركه بعيدًا عن الطريق حتى يتمكن الناس من التقاط الصور.
وتابع قائلًا إنه كان يجلس القرفصاء ويمسك بحجر بيد واحدة عندما فقد قبضته وبدأ في التراجع إلى الخلف حتى سقط.
وتطلبت عملية الإنقاذ مشاركة العشرات من عمال الطوارئ، وتم سحب وايت بأمان من قبل فريق من حديقة "جراند كانيون" الوطنية.
واستخدم المنقذون تقنية الهبوط بالحبل للنزول إلى جرف، بعد أن قرروا استثناء خيار الإنقاذ بواسطة مروحية، بسبب تضاريس الموقع.
وأعرب والد وايت، بريان كوفمان، الذي كان في منزله في "نورث داكوتا"، وقت وقوع الحادث عن شكره للجهود التي بذلت لإنقاذ ابنه قائلًا: "نحن ممتنون للغاية لعمل الجميع".
وأضاف بريان: "نحن محظوظون لأننا أعدنا ابننا إلى المنزل وهو يجلس في المقعد الأمامي للسيارة بدلاً من وضعه في صندوق."