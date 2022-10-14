تتضمن إعلانات.. "نتفلكس" تطلق باقة منخفضة السعر

أعلنت منصة نتفلكس عن باقة جديدة من خدماتها لبث المحتوى والتي تأتي بسعر مخفض، 7 دولارات شهريا، مقابل الحصول على حق مشاهدة جزء من المحتوى المتاح على المنصة إلى جانب عرض الإعلانات خلال المشاهدة.

والباقة الجديدة تسمح للمستخدمين بمشاهدة مجموعة متنوعة من أشكال المحتوى، ولكن دون الوصول إلى المكتبة الكاملة للمنصة المتاحة للمشتركين في بقية الباقات الأخرى التي لا تتضمن عرض الإعلانات.

كما أن المشتركين في الباقة الجديدة، والتي تحمل اسم Basic With Ads، لن يتمكنوا من الوصول إلى بعض المحتوى الخاص بعدد من العروض التلفزيونية والأفلام، وستعمل نتفلكس على إتاحته خلال الفترة المقبلة بعد التنسيق مع الجهات المنتجة.

أما عن طبيعة المحتوى الإعلاني الذي سيعرض عبر الباقة الجديدة، فإن عدد الإعلانات سيتراوح بين 4 إلى 5 إعلانات، مدتها تتنوع بين 15 إلى 30 ثانية.

ويُضاف إلى قائمة القيود التي تشملها الباقة الجديدة أن المشتركين لن يسمح لهم بتحميل المحتوى على أجهزتهم، بحيث يتمكنوا من مشاهدته دون الاتصال بشبكة الإنترنت، كما أن أقصى جودة متاحة يمكنهم مشاهدة المحتوى بها ستكون 720p/HD، ولن يُتاح تشغيل الحساب المشترك إلا على جهاز واحد.

تتوفر الباقة الجديدة بحلول الثالث من نوفمبر في دول: بريطانيا وألمانيا وأستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأوضحت المنصة، خلال مؤتمرها الصحفي لإطلاق الباقة الجديدة، أن تسعيرها لباقتها الجديدة يمثل عنصرًا تنافسيًا قويًا، إلا أنها أشارت إلى أن السعر قد يتغير مستقبلا، بحسب طبيعة ومتطلبات السوق.

يذكر أن تسريبات من داخل نتفلكس خرجت للنور مؤخرا، تؤكد أن منصة البث تستهدف ضم 40 مليون مشترك لخدمتها لبث المحتوى في 2023، وذلك من خلال باقتها الجديدة الأرخص سعرًا المعتمدة على تحقيق الأرباح من خلال عرض الإعلانات.

وبحسب الوثيقة، فإن التوقعات الأوليّة لنتفلكس تشير إلى وصول المشتركين في الباقة الجديدة إلى 4.4 مليون مشترك بنهاية 2022 على مستوى العالم، على أن يكون من بينهم 1.1 مليون مشترك من داخل الولايات المتحدة، بينما سيرتفع إجمالي مشتركي الباقة منخفضة التكلفة إلى 40 مليون مشترك بحلول الربع الثالث من 2023، وسيكون منهم 13.3 مليون مشترك من الولايات المتحدة.