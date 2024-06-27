مروان خوري: لا اعتبر نفسي مطربا نخبويا

قال الفنان اللبناني مروان خوري، إن الموسيقى العربية ليست في أفضل حالتها وتمر بكبوة كبيرة، مشيرا إلى أنه لا يعتبر نفسه مطربا نخبويا.

وأضاف خوري خلال مؤتمر صحفي على هامش مشاركته بفعاليات الدورة 19 من مهرجان "موازين": "لا أعتبر نفسي مطربا نخبويا، إنما أحاول الاستمرار والبقاء على تواصل مع الجيل الجديد؛ لأنني شخص لي ذوق في الموسيقى، وأحرص دائما على الحفاظ على الموسيقى التي أقدمها".

وتابع الفنان اللبناني: "هناك تواصل بيني وبين الفنانة المغربية جنات، من أجل الاشتغال على ديو غنائي، وأنا من المعجبين بصوتها، بالإضافة إلى أنني أحب الديو وأحب مشاركة إحساس آخر وجمهور آخر، وهذا ما سعيت إليه من خلال برنامج طرب مع مروان".

وبسؤاله عن الموسيقى العربية في الوقت الحالي أجاب: "الموسيقى العربية اليوم ليست في أفضل أحوالها".