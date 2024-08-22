"أرض الابتسامات".. أفضل 5 وجهات سياحية في تايلاند | إرم نيوز

تُعتبر تايلاند أكثر من مجرد وجهة سفر؛ فهي تجربة فريدة تمتاز بتنوعها، من النزل البسيطة إلى الفنادق الفاخرة، وتقدم "أرض الابتسامات" شيئًا للجميع.

وبحسب موقع "Travel and Leisure", إليك أفضل خمس وجهات سياحية في تايلاند:

بانكوك

تبدأ معظم الرحلات إلى تايلاند في العاصمة النابضة بالحياة، بانكوك. المدينة مليئة بالألوان والأصوات، وتقدم تجربة غنية مع طعام الشوارع، والأسواق، والمعابد المخفية.

ويمكن للزوار الاستمتاع بجولة على نهر تشاو فرايا أو تناول كوكتيل في أحد البارات على الأسطح. يُنصح بالإقامة في فندقي كابيلا بانكوك أو ماندارين أورينتال، المتواجدين على نهر تشاو فرايا.

كوه في في

تُعد جزر في في، في بحر أندامان من أشهر الوجهات في تايلاند، وتتكون من جزيرتين، هما: في في دون الشهيرة بحياتها الليلية، وفي في ليه غير المأهولة، والمعروفة بجمالها الطبيعي. أصبحت الجزر مشهورة بفضل فيلم "الشاطئ" الذي صوّر مشاهد في خليج مايا.

كرابي

تقع كرابي في جنوب تايلاند، وتتميز بشواطئها وجزرها الرائعة. تشتهر بالمنحدرات الرائعة والجيولوجيا الفريدة، وتقدم أنشطة متنوعة.

ومن أبرز الأماكن في كرابي شاطئ نانغ، جزر بوكيت وكوه لاندا وكوه ياو ياي، وشاطئ رايلي.

بوكيت

بوكيت، أكبر جزيرة في تايلاند، تُعرف بشواطئها الجميلة ومنتجعاتها الفاخرة، وتجذب الجزيرة ملايين الزوار سنويًّا بفضل شواطئها الرملية البيضاء والحياة الليلية المفعمة بالحيوية. توفر بوكيت خيارات متنوعة من الفنادق، والحفلات، والغوص.

كوه لانتا

تُعد كوه لانتا، في مقاطعة كرابي، من الوجهات الهادئة والمفضلة لدى الكثيرين. تشتهر بشواطئها الجميلة، ومطاعمها الرائعة، ومتنزه مو كو لانتا الوطني، الذي يعد مكانًا ممتازًا للغوص والاستمتاع بالشواطئ غير المطورة.