الإعصار "لان" يضرب اليابسة في اليابان
أفادت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، بأن الإعصار "لان" وصل إلى الياباسة في البلد الآسيوي، في وقت طالبت فيه الجهات الرسمية السكان بضرورة الانتقال لأماكن أكثر أمانًا.
وألغت السلطات ما يقرب من 900 رحلة جوية في اليابان، وأمرت 240 ألف شخص بالانتقال إلى أماكن آمنة مع وصول الإعصار بطيء الحركة إلى اليابسة، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.
وتسبب وصول الإعصار "لان" لليابسة؛ بانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل.
ووصل الإعصار "لان"، القادم من المحيط الهادي، إلى اليابسة في الطرف الجنوبي من منطقة "واكامايا" على بعد نحو 400 كيلومتر جنوبي غرب طوكيو؛ ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على معظم وسط وغرب اليابان.
وحذَّرت السلطات من فيضانات وانهيارات أرضية، وتشكلت بعض الزوابع.
وقالت السلطات إنها أقامت مراكز إجلاء للسكان في مبان آمنة ومناطق مرتفعة في 11 منطقة.
وإلى جانب تعطيل الرحلات الجوية، أدت الأمطار والرياح الخطيرة إلى إغلاق بعض الطرق وتعليق العشرات من خدمات القطارات.
وتأتي العاصفة في أعقاب الإعصار خانون الذي ضرب اليابان في ذروة موسم عطلات تغلق فيه العديد من المصانع ويعود سكان المدن إلى بلداتهم وقراهم.