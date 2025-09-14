أشعل نارا وهرب.. طفل يُحدث كارثة بمتجر في تركيا (فيديو)

أحدث طفل كارثة بمتجر في تركيا، بعدما أشعل النيران في المتجر قبل أن يفر هاربًا، في مشهد وثقته كاميرات المراقبة.

ورصدت كاميرات المراقبة الطفل وهو يدخل إلى الركن الخاص بالمناديل الورقية مستغلا عدم وجود أحد بالمكان، قبل أن يًخرج ولاعة من بين طيات ملابسه ويشعل النيران في المناديل الورقية.

وسرعان ما انتشرت النيران في المكان لتلتهم المناديل الورقية بالكامل، قبل أن يسرع العاملون بالمتجر إلى موقع الحريق في محاولة منهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل امتداد النيران إلى باقي أرجاء المتجر.

وانتشر مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وسط ذهول مشاهديه الذين طالبوا الشرطة التركية بضرورة توقيف الطفل وسؤاله عن دوافعه لارتكاب مثل هذه الجريمة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.