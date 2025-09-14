إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في إيلات إثر رصد طائرة مسيّرة

logo
منوعات

أشعل نارا وهرب.. طفل يُحدث كارثة بمتجر في تركيا (فيديو)

أشعل نارا وهرب.. طفل يُحدث كارثة بمتجر في تركيا (فيديو)
الشرطة التركيةالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

أحدث طفل كارثة بمتجر في تركيا، بعدما أشعل النيران في المتجر قبل أن يفر هاربًا، في مشهد وثقته كاميرات المراقبة.

أخبار ذات علاقة

الشرطة التركية

خلاف على أولوية المرور يثير جدلا واسعا في تركيا (فيديو)

 ورصدت كاميرات المراقبة الطفل وهو يدخل إلى الركن الخاص بالمناديل الورقية مستغلا عدم وجود أحد بالمكان، قبل أن يًخرج ولاعة من بين طيات ملابسه ويشعل النيران في المناديل الورقية.

وسرعان ما انتشرت النيران في المكان لتلتهم المناديل الورقية بالكامل، قبل أن يسرع العاملون بالمتجر إلى موقع الحريق في محاولة منهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل امتداد النيران إلى باقي أرجاء المتجر.

وانتشر مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وسط ذهول مشاهديه الذين طالبوا الشرطة التركية بضرورة توقيف الطفل وسؤاله عن دوافعه لارتكاب مثل هذه الجريمة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC