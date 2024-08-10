شنَّ الفنان السوري قصي خولي هجومًا شديد اللهجة على من وصفهم بـ"المتفلسفين" و"المندسين" الذين أعطوا لأنفسهم الحق في تقييم تجارب الفنانين وإبداء آراء سلبية بحقهم دون فهم أو وعي، وإنما فقط لجلب الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لقوله.

ووجَّه "خولي" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" رسالة "بالنيابة عن نفسه وعن زملائه" إلى من يمارسون "الفذلكة"، وينصبون أنفسهم أوصياء على الفنان، ويحددون له ماذا يفعل، وماذا يتجنب، بحجة أنهم حريصون على تاريخه، مشيرًا إلى أن الأمر عبارة عن "تقييم مجاني".

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وأضاف قائلاً: "يكفي أنه، والحمد لله، في تاريخي أعمال وإنجازات محفورة في ذاكرة المشاهدين المحبين والمهتمين الحقيقيين وليس المندسين، والشواهد على ما أقوله عن شغلي وشغل غيري موجودة على النت".

ووجَّه التحية إلى كل "محب حقيقي" بين الجمهور، ساخرًا من هؤلاء الذي يعلّقون بغرض "التفلسف" و "التفذلك"، على حد قوله.

وأرفق "خولي" رسالته بصورة له وهو جالس على مقعد ويضحك مع أغنية أحمد سعد "وسّع".