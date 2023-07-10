ما حقيقة محاولة اغتيال عادل إمام؟ (فيديو)

أكد عبود الزمر، أحد المتهمين في اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في مصر، أن ما أشيع مؤخرًا في أحد الأفلام الوثائقية بشأن تخطيطه لاغتيال الفنان المصري الشهير عادل إمام غير صحيح إطلاقًا.

وقال الزمر خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "النهار" المصرية، إنه لا يمكن أن يفكر بتنفيذ أي جريمة، مشيرًا إلى أن أمر قتل الشيخ الراحل محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق أو أي ممثل آخر، لم يكن في باله على الإطلاق.

وبين أنه لا يجوز قتل سيد طنطاوي، ولا يباح دم عادل إمام من أجل فيلم، لافتًا إلى أنه لم يشاهد فيلم الإرهابي ولم يكن لديهم تلفزيونات في السجون.

وأعرب الزمر عن استغرابه من الفكرة التي جاءت لمحمد كروم صاحب هذه التصريحات، نافيًا معرفته بمخطط اغتيال عادل إمام.