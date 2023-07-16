انهيار عقار من 8 طوابق في مصر
انهار عقار مكون من ثمانية طوابق، اليوم الأحد، وسط مدينة رشيد في محافظة البحيرة، شمال غرب القاهرة، نتج عنه وفاتان وإصابة 9 آخرين بحسب صحف مصرية.
وبينت وسائل إعلام مصرية، أنه تم انتشال جثتين من تحت الأنقاض، وتم إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات رشيد العام وإدكو لاستقبال المصابين في الحادث.
وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، أن السلطات لا تزال تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
وبدأت السلطات المصرية بالتحقيق في الحادث للوقوف على أسباب انهيار العقار وملابساته.
ووفقًا لصور العقار المنهار المنتشرة على مواقع التواصل فقد ظهر بأنه بشارع ضيق داخل منطقة سكنية بالمدينة.
وتكررت حوادث انهيار العقارات في مصر، إذ كان من بينها انهيار عقار مكون من 14 طابقًا، جزئيًا في منطقة سيدي بشر، بحي المنتزه شرق مدينة الإسكندرية شمال مصر، في 26 يونيو الماضي، مما أدى إلى وفاة عشرة أشخاص وإصابة آخرين.