انهيار عقار من 8 طوابق في مصر

انهار عقار مكون من ثمانية طوابق، اليوم الأحد، وسط مدينة رشيد في محافظة البحيرة، شمال غرب القاهرة، نتج عنه وفاتان وإصابة 9 آخرين بحسب صحف مصرية.

وبينت وسائل إعلام مصرية، أنه تم انتشال جثتين من تحت الأنقاض، وتم إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات رشيد العام وإدكو لاستقبال المصابين في الحادث.