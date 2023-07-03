وفاة بيتر هيلير أحد مؤسسي وكالة أنباء الإمارات
توفي المستشار الإعلامي بالمجلس الوطني الإماراتي للإعلام سابقًا، المؤرخ البريطاني بيتر هيلير، مساء الأحد، بعد صراع مرير مع المرض، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وبحسب الوكالة، كان للراحل بصمة متميزة في مجال التوثيق لتاريخ وتراث الإمارات، وقد شارك هيلير، الأستاذ إبراهيم العابد، في مرحلة تأسيس وكالة أنباء الإمارات، كما يعدّ مؤسس قسم اللغة الإنجليزية في الوكالة.
كما ألف العديد من الكتب حول مواضيع تخص البيئة والتراث الأثري الغني في دولة الإمارات، وعمل صحفيًا ومؤرخًا ومستشارًا في مجال النفط.
وعُرف عن الفقيد شغفه الكبير بعلم الآثار، حيث كان الشريك المؤسس ومدير هيئة المسح الأثري لجزر أبوظبي التي تمكنت من اكتشاف عدد من أبرز المواقع الأثرية المهمة في دولة الإمارات.
وشارك أيضًا في مشروع لإجراء عملية تنقيب عن الآثار في جزيرة صير بني ياس في موقع أثري لدير يبلغ عمره 1400 سنة، يعد أحد أقدم المكتشفات الأثرية المسيحية في المنطقة، والذي حظي باهتمام وتقدير عال على المستوى العالمي.
وقدم الراحل إلى الإمارات في عام 1975، واستقر فيها منذ ذلك الوقت، حيث عاصر إنجازات عدة، ورافق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، بحسب الوكالة.
وكالة أنباء الإمارات