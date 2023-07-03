وفاة بيتر هيلير أحد مؤسسي وكالة أنباء الإمارات

توفي المستشار الإعلامي بالمجلس الوطني الإماراتي للإعلام سابقًا، المؤرخ البريطاني بيتر هيلير، مساء الأحد، بعد صراع مرير مع المرض، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وبحسب الوكالة، كان للراحل بصمة متميزة في مجال التوثيق لتاريخ وتراث الإمارات، وقد شارك هيلير، الأستاذ إبراهيم العابد، في مرحلة تأسيس وكالة أنباء الإمارات، كما يعدّ مؤسس قسم اللغة الإنجليزية في الوكالة.

كما ألف العديد من الكتب حول مواضيع تخص البيئة والتراث الأثري الغني في دولة الإمارات، وعمل صحفيًا ومؤرخًا ومستشارًا في مجال النفط.