قالت المطربة العراقية، أصيل هميم، في حديث مع "إرم نيوز" عن مشاركتها بحفل غنائي، في الدورة الثانية من مهرجان العلمين، منذ أيام قليلة، إنها سعيدة للغاية بلقاء الجمهور المصري، وتقديم حفل غنائي للمرة الأولى في مهرجان العلمين، حيث أشادت بالمستوى الفني الكبير الذي يظهر به المهرجان، في دورته الثانية التي تنتهي فعالياتها، 30 أغسطس الجاري.

وعلَّقت على مشاركتها: "تربّينا على الفن المصري، والأعمال المصرية، وسعيدة للغاية بالحضور بحفل غنائي ولقائي الجمهور المصري، إنها فرصة لتبادل الثقافات، وتقديم اللون الخاص بي للجمهورين العربي والمصري من الحضور".

وواصلت القول: "كنت متحمّسة للغاية، منذ بداية الإعلان عن المشاركة بحفل غنائي، في مهرجان العلمين، حيث لقاء الجمهور المصري والحاضرين من جنسيات مختلفة، الأصداء كانت إيجابية، منذ أن تم طرح التذاكر نَفَدَ جزءٌ كبيرٌ منها خلال الساعات الأولى، وعلى المسرح كانت الأجواء رائعة للغاية".

وأشارت متحدثة عن كواليس وتحضيرات الحفل، قائلة: "قمنا بتحضيرات كثيرة، وأجرينا بروفات مع المايسترو أحمد طه، الغالي على قلبي للغاية، اخترنا عددًا من الأغنيات التي قمت بأدائها في الحفل، كما قررنا أنه بما أن الحفل في مصر، كان ضروريًا أن أؤدي أغنية طربية باللهجة المصرية، فعلنا ذلك، سعيدة بما شهدته من أصداء وتفاعل كبير من الجمهور مع أغنياتي على المسرح".

كما تمنت أصيل استمرار نجاحها في مصر، ووصول أعمالها الغنائية للجمهور المصري، إلى جانب الحضور بحفلات غنائية فيها، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت لنا عن موقفها من تقديم أغنيات باللهجة المصرية، حيث كشفت لنا أنها ترغب بتقديم أغنيات خاصة بها باللهجة المصرية، وقالت: "أسعى إلى القيام بذلك منذ سنوات، لكنني لم أجد النص المناسب، والأمر مرهون بنص غنائي مميز للقيام بالأمر، الفن المصري لا غنى عنه، وأتمنى أن تكون لدي أغانٍ باللهجة المصرية قريبًا".

واختتمت حديثها عن مصر قائلة: "مصر جميلة، دائمًا أجواؤها حلوة، والناس في مصر يعطون الكثير من الطاقة الإيجابية".

كما أشادت بالتنوع الثقافي في مهرجان العلمين، إذ تصف الأمر بأنه دمج للثقافات العربية بحدث ترفيهي واحد، وسط حضور من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، مع تلبية أذواقهم وثقافاتهم المختلفة، طوال فعاليات المهرجان.