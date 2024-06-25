إحصائية صادمة.. 40% من القُصّر في إيطاليا يتعاطون المخدرات

أظهر تقرير سنوي رفعته الحكومة الإيطالية إلى البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من 960 ألف إيطالي تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا، أو 39 % منهم، يتعاطون مواد غير مشروعة مرة واحدة على الأقل، مع عودة تعاطي المخدرات إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وسجلت إيطاليا، موطن عصابات المافيا النافذة التي تجمع المليارات من تهريب المخدرات، تعاطي نحو 54 ألف قاصر للكوكايين خلال العام 2023، بينما قال نحو 550 ألفًا إنهم استخدموا منتجات مرتبطة بالقنب مرة واحدة على الأقل.

وقال ألفريدو مانتوفانو، وكيل الوزارة في حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز" إن المواد غير المشروعة تنتشر مثل "الوباء" في إيطاليا، وإن الوعي بخطورتها قليل.