بوتين يهدي أمريكيًّا دراجة نارية في ألاسكا.. ما القصة؟ (صور)

كشف فالنتين بوغدانوف رئيس مكتب قناة روسيا التلفزيونية في نيويورك أن الرئيس فلاديمير بوتين أهدى دراجة نارية روسية من نوع "أورال" لأحد سكان أنكوريج عاصمة ولاية ألاسكا الأمريكية.

ونقل الصحفي الروسي عن متلقي الهدية مارك وارن قوله: "هذه الدراجة النارية رائعة فعلًا. لقد فقدت القدرة على الكلام بسبب المفاجأة"، بحسب إعلام روسي.

يشار إلى أن الصحفي بوغدانوف، عند وصوله إلى ألاسكا لإعداد مواد عن المنطقة قبيل القمة الروسية – الأمريكية، التقى بالصدفة مع مارك وارن الذي تفاخر بدراجته النارية "أورال" واشتكى في الوقت ذاته من نقص قطع الغيار لها في الولايات المتحدة بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات.

وبعد يومين، أرسل الرئيس بوتين للمواطن الأمريكي المذكور عن طريق البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة دراجة نارية حديثة من طراز "أورال" كهدية له.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الحادثة المثيرة للاهتمام الوحيدة التي تمت ملاحظتها خلال قمة الزعيمين الروسي والأمريكي في الـ15 من أغسطس، حيث لا تزال وسائل الإعلام تنشر مواد عن المحادثة دون مترجمين بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، والتي أظهر خلالها الرئيس الروسي إتقانه اللغة الإنجليزية.