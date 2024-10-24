عارضة أزياء باكستانية تشعل الغضب بعد ظهورها بـ "البكيني" (فيديو)

أشعلت عارضة الأزياء الباكستانية روما مايكل، غضبًا واسعًا بعد مشاركتها مقطع فيديو لها بـ"البكيني" من مسابقة Miss Grand International 2024، قبل أن تحذف المقطع من حسابها على منصة "إنستغرام" بعد ساعات من نشره.

وأثار الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ويظهرها وهي تسير على منصة عرض المسابقة مرتدية الـ"بكيني"، موجة من الغضب في البلاد.

وبعد ساعات من نشر الفيديو، حذفته روما من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي. وسرعان ما بدأ العديد من مستخدمي الإنترنت الذين أشادوا بها بسبب ملابسها الجريئة، في التكهن بأنها حذفته لأنها تلقت تعليقات غير لائقة وبغيضة من المستخدمين في باكستان.

وبحسب تقارير محلية، فإن روما مايكل مهندسة حصلت على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا من جامعة جنوب آسيا.