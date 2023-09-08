دراسة: تناول مسكنات الألم مع حبوب منع الحمل يرفع خطر الإصابة بجلطات الدم

واستخدم الباحثون السجلات الطبية الوطنية لتتبع تشخيص الجلطات الدموية الوريدية (جلطات الدم) بين مليوني امرأة، تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا يعشن في الدنمارك بين عامي 1996 و2017؛ دون أي تاريخ لجلطات الدم أو السرطان أو استئصال الرحم أو علاج الخصوبة.

كما صنفت الدراسة وسائل منع الحمل الهرمونية إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة الخطورة، بحسب ارتباطها بالجلطات في الدراسات السابقة.

ووجدت الدراسة بأن 529,704 من النساء استخدمن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في وسائل منع الحمل الهرمونية، حيث كان "الإيبوبروفين" هو أكثرها استخدامًا (60%)، يليه "ديكلوفيناك" (20%)، ثم "نابروكسين" (6%).