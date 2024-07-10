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"صوت الصمت".. مسرحية ليبية نجومها من الصم والبكم

"صوت الصمت".. مسرحية ليبية نجومها من الصم والبكم
جانب من العرض المسرحي المصدر: متداولة
أحمد بيومي
أحمد بيومي
10 يوليو 2024، 11:30 ص

حقق العرض المسرحي "صوت الصمت" الذي يعرض على خشبة المسرح الوطني في مصراتة، نجاحًا لافتًا خصوصًا أن أبطاله من فئة الصم والبكم.

وقال مخرج المسرحية، الفنان أنور التير، إن "جميع ممثلي المسرحية من فئة الصم والبكم، وتعمدنا أن نشاركهم ويشاركونا تجربة المسرح في عمل يراعي فقدانهم لتلك الحواس".

وأضاف الفنان الليبي في تصريحات لوسائل إعلام محلية "صوت الصمت جاءت تحت شعار (للجميع وبالجميع) الذي يرفعه المسرح الوطني بمصراتة، فأعمالنا نقدمها للجميع، والجميع يصنعون هذه الأعمال، وكان من هؤلاء رفاقنا من فاقدي النطق والسمع، فهم صناع هذا العمل كممثلين رئيسين على الخشبة، لكن المسرحية لا علاقة لها بالمنطوق والمسموع، ولا باللسان والأذن، ولا لغة الشفاه والإشارة".

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وأشار التير إلى أن المسرحية تناقش الحديث الصاخب للحظات السكوت، التي يعيشها كل البشر مع ذواتهم، وهي أكثر اللحظات صدقًا، وحقيقةً، وأمانةً، وصراحةً، إذ يغيب فيها الكذب، والنفاق، والرياء، والخيانة".

ومسرحية "صوت الصمت" من تأليف عبدالوهاب حداد وفكرة وإخراج الفنان أنور التير، وشارك في البطولة كل من مصطفى رهيط، ومعتز العريق، وأيمن صويد، ومحمود أبوفناس، ومصطفى طلفور، وناصر عظام.

الصممسرحياتليبيا

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