نجوى كرم تلبس الأبيض وتعلن زواجها رسميًّا (فيديو)
تصدرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها على المسرح، نبأ زواجها من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني.
وأطلت كرم بفستانها الأبيض خلال حفلتها الأخيرة في رومانيا، وخاطبت الجمهور بالقول: "رح خبركن خبرية عن هالفستان.. هذا الفستان بيعنيلي كتير.. غير إنه لونه أبيض وأنا بحب هاللون كتير، هاللون كان حفل زفافي فيه وهيدا الفستان بالذات".
وحسمت كرم تكهنات الجمهور والشائعات التي انتشرت منذ مدة، حول زواجها من الدهماني، على الرغم من أنها لم تعلن صراحةً، هوية عريسها خلال الحفل، فإعلانها بهذا الشكل، وعدم ردها على الشائعات طيلة الفترة السابقة، جعلت الجمهور يتأكد من هوية العريس.
وبهذا الإعلان، تدخل نجوى كرم للمرة الثانية في القفص الذهبي، بعد زواجها الأول من المنتج يوسف حرب، الذي لم يدم طويلاً وانتهى بالطلاق دون أن يثمر عن إنجاب الأطفال.
واستقبلت نجوى، عاصفة من المباركات والاحتفاء من جمهورها بعد إعلان الخبر، وبدت مرتاحة لزواجها الثاني، بعد فشل زواجها السري الأول الذي لم تعلن عنه إلا بعد الطلاق.
وتحاول نجوى كرم دائمًا، الابتعاد بحياتها الخاصة عن التداول عبر السوشيال ميديا ووسائل الإعلام، ولكن الجمهور لا يزال بانتظار المزيد من التفاصيل حول موعد حفل الزفاف والتصريح باسم العريس بشكل صريح.
ويندرج حفل الفنانة نجوى كرم في رومانيا، ضمن جولة من الحفلات الغنائية شملت حتى الآن مهرجان موازين في المغرب، وحفلًا على مسرح "أوبر هاوزن" في ألمانيا، وشملت حفلًا في السويد.
وخلال عطلة عيد الأضحى، أعلنت كرم عن ألبومها الجديد بالتعاون مع "روتانا"، وطرحت الأغنية الأولى منه وهي بعنوان "تعا نقعد"، كلمات وألحان عماد شمس الدين وتوزيع هادي شرارة وإخراج بيار خضرا، ولا يزال الجمهور ينتظر طرح الألبوم كاملاً.