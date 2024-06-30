نجوى كرم تلبس الأبيض وتعلن زواجها رسميًّا (فيديو)

وحسمت كرم تكهنات الجمهور والشائعات التي انتشرت منذ مدة، حول زواجها من الدهماني، على الرغم من أنها لم تعلن صراحةً، هوية عريسها خلال الحفل، فإعلانها بهذا الشكل، وعدم ردها على الشائعات طيلة الفترة السابقة، جعلت الجمهور يتأكد من هوية العريس.

وبهذا الإعلان، تدخل نجوى كرم للمرة الثانية في القفص الذهبي، بعد زواجها الأول من المنتج يوسف حرب، الذي لم يدم طويلاً وانتهى بالطلاق دون أن يثمر عن إنجاب الأطفال.

واستقبلت نجوى، عاصفة من المباركات والاحتفاء من جمهورها بعد إعلان الخبر، وبدت مرتاحة لزواجها الثاني، بعد فشل زواجها السري الأول الذي لم تعلن عنه إلا بعد الطلاق.