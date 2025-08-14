الجزائر.. السجن 15 سنة للمعتدين على ستيني بفيديو هزّ الرأي العام

قضت محكمة عين فكرون بولاية أم البواقي شرقي الجزائر، اليوم الخميس، بالسجن 15 سنة نافذة بحق متهمين اثنين في حادثة الاعتداء على رجل ستيني، وتغريم كل منهما بنحو 13 ألف دولار.

والتمست النيابة 20 سنة سجنًا للمتهمين، بينما أحالت المحكمة، متهمًا ثالثًا وهو" قاصر" إلى محكمة الأحداث بعد نهاية إجراءات التحقيق.

وتم تقديم المشتبه بهم في القضية، أول أمس الثلاثاء، أمام نيابة محكمة عين فكرون، حيث صدر في حقهم أمر إيداع الحبس المؤقت.

وألقت الشرطة، بالتنسيق مع جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، القبض على اثنين من المتهمين، يوم الاثنين الماضي، بعد وقت وجيز من انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه اعتداء شخصين، وهما في مقتبل العمر، على رجل يبلغ من العمر 60 عامًا، باستخدام سلاح أبيض محظور لسرقة حقيبته اليدوية.

ولاحقًا تم توقيف المتهم الثالث الذي تبين أنه كان بصدد تقديم المساعدة، وخلفت الحادثة استياء وجدلًا واسعين، حيث ارتفعت المطالب بتسليط أقسى العقوبات على المتورطين حتى يكونوا عبرة لغيرهم.