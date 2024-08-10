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ظافر عابدين يكشف تفاصيل مشاركته بفيلم فلسطيني

ظافر عابدين يكشف تفاصيل مشاركته بفيلم فلسطيني
الفنان ظافر عابدين
محمد بركة
محمد بركة
10 أغسطس 2024، 2:21 م

علّق الفنان التونسي ظافر عابدين على مشاركته في الفيلم الفلسطيني "كل ما قبلك"، مؤكدًا أنه فخور بهذه المشاركة. 

وأضاف قائلاً في تصريحات للإذاعة التونسية: "يسعدني المساهمة، ولو بشكل بسيط، في تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ أكثر من 75 سنة". 

والفيلم من إخراج الفلسطينية آن ماري جاسر، وهو روائي طويل يتناول ثورة فلسطين العام 1936، موثّقًا انتفاضة المزارعين الفلسطينيين ضدّ الاستعمار البريطاني.

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ويلعب دور البطولة ظافر العابدين، كما يشارك فيه النجم العالمي جيريمي إيرونز، بالإضافة إلى ليام كنينغهام.

وآن ماري جاسر هي صاحبة أول فيلم عربي قصير يتمّ اختياره لمهرجان "كان" السينمائي الدولي بعنوان “كأننا عشرون مستحيلاً” والذي صدر العام 2003.

وجاءت تصريحات الفنان التونسي على هامش عرض فيلمه "إلى إبني" في المركز الثقافي الدولي في مدينة الحمامات ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "شاشات الحمامات".

ووجه ظافر العابدين رسالة إلى الشباب المشاركين في مسابقة "Movie Mobile" بأنه عليهم المثابرة والإيمان بطاقاتهم، وأن يسعوا، يوميًا، لتحقيق حلمهم مع الحفاظ على نفس الشغف والطموح يوميًا، مؤكدًا أن "الحلم والالتزام هما مفتاحا النجاح" .

 

فيلم

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