أحاديث خاصة بين كيم كارداشيان وكانييه ويست تتصدر وثائقي "باسم من؟"

أظهرت مكالمة هاتفية مثيرة بين كيم كارداشيان وكانييه ويست في الفيلم الوثائقي الجديد "باسم من؟" قلق نجمة الواقع بشأن سلوك زوجها السابق، وذلك بعد فترة قصيرة من زيارته المثيرة للجدل للبيت الأبيض عام 2018 لدعم الرئيس دونالد ترامب.

وفي المكالمة، عبّرت كيم كارداشيان، 44 عاما، عن شعورها بالإرهاق النفسي نتيجة تصرفات ويست، قائلة: "لا أستطيع النوم، أبكي طوال اليوم. إنه مجرد كابوس لا ينتهي.. هناك طريقة للتعبير عما تشعر به، ولكن عندما لا تكن دراميا جدا..".

ورد كانييه ويست بالتساؤل عن هوية من ينتقدونه، فأوضحت كيم: "العاملون في مجال الموسيقى، في مجال عملك". لكن ويست أعاد تعريف الموضوع قائلاً: "أنا عبد لشركة يونيفرسال. عمّ تتحدثين؟".

وأوضحت كيم كارداشيان: "مجرد أن تعمل بجد لا يعني أنك عبد. هذا مُهين، فأنا أعمل بجد مع علامات تجارية رائعة، وأنا ممتنة لذلك".

وحذرت زوجها السابق من مخاطر سلوكه قائلة: "ستستيقظ يومًا ما لتجد نفسك بلا شيء تقريبا"، ليرد عليها بغضب: "لا! لا تقولي لي أبدا أنني سأستيقظ يوما ما ولا أملك شيئا".

والفيلم الوثائقي يعرض أيضا مواجهة أخرى بين كانييه ويست وكريس جينر، والدة كيم كارداشيان، ويستعرض جانبا من حياتهما الزوجية التي بدأت عام 2012، وتوجّت بالزواج عام 2014، وانتهت بطلب الطلاق عام 2021، ولديهما أربعة أطفال هم نورث، 12 عامًا، وسانت، 9 أعوام، وشيكاغو، 7 أعوام، وسالم، 6 أعوام.

ووثائقي"باسم من؟"، من إخراج نيكو باليستيروس، يعتمد على أكثر من 3000 ساعة من لقطات تصويرية وافق عليها ويست، لتوثيق مسيرته الفنية وحياته الشخصية على مدى ست سنوات.