السلطات المصرية تزيل لوحات إعلانية "خادشة" من شوارع الغردقة
أزالت، اليوم الأربعاء، السلطات المختصة في مدينة الغردقة المصرية لوحات إعلانية وصفت بـ"الخادشة للحياء"، تم تركيبها في أماكن متفرقة من المدينة السياحية ذات الشهرة العالمية.
وكان أهالي المدينة قد فوجئوا أمس بانتشار واسع لعدد من اللوحات الإعلانية التي تروج لمعرض أثاث تتضمن ألفاظا "غير لائقة " و"تنافي الآداب العامة"، بحسب تعليقات شاركها الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما جعلهم يسارعون في إرسال شكاوى جماعية إلى المسؤولين احتجاجا على ما حدث.
وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية محلية، إنه "لن يسمح بوجود أي مواد إعلانية من شأنها التصادم مع التقاليد والعادات ومخالفة القانون المصري"، مشددا على أنه أمر بفسخ التعاقد فورا مع الشركة صاحبة الحملة الإعلانية.
ووجه المحافظ باستمرار الحملات الدورية والمفاجئة على المناطق والأحياء المختلفة؛ لرصد أي مخالفات يتضمنها أي إعلان.
وكان اللواء ياسر حماية، رئيس الوحدة المحلية في مدينة الغردقة، قد علّق في وقت سابق على الحملة الإعلانية المثيرة للجدل، بأن مثل تلك الألفاظ المستخدمة في الدعاية مرفوضة، موضحا أن عقد شركة الإعلانات تم توقيعه مع ديوان عام المحافظة، وليس الوحدة المحلية في المدينة.