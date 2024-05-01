السلطات المصرية تزيل لوحات إعلانية "خادشة" من شوارع الغردقة

أزالت، اليوم الأربعاء، السلطات المختصة في مدينة الغردقة المصرية لوحات إعلانية وصفت بـ"الخادشة للحياء"، تم تركيبها في أماكن متفرقة من المدينة السياحية ذات الشهرة العالمية.

وكان أهالي المدينة قد فوجئوا أمس بانتشار واسع لعدد من اللوحات الإعلانية التي تروج لمعرض أثاث تتضمن ألفاظا "غير لائقة " و"تنافي الآداب العامة"، بحسب تعليقات شاركها الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما جعلهم يسارعون في إرسال شكاوى جماعية إلى المسؤولين احتجاجا على ما حدث.