أزمة جديدة.. حسن الشافعي يقاضي شيرين عبد الوهاب

ووفق البيان، فقد وكلت الفنانة شيرين عبد الوهاب شقيقها محمد عبد الوهاب للتوقيع على العقد سالف البيان بموجب توكيل خاص يبيح التعاقد على مصنفاتها الفنية وتوكيل رسمي شامل عام في 2018.

وتابع الشافعي في بيانه، أن الفنانة المصرية كانت على علم بذلك التعاقد، وقبلت دعوة شركة "ذي بيسمنت" لإدارة قناتها رسميا لصالح الشركة"، مبينا أن من حق الشركة إدارة القناة بناء على شروط وأحكام العقد، ومن ثم لا يتصور ذلك أن ذلك تم دون علم أو موافقة الفنانة شيرين عبد الوهاب"، بحسب البيان.

وأردف: "فلا يستقيم أن يتم ذلك التعاقد ويتم تقديم الخدمة لصالحها طوال تلك الفترة دون علمها أو موافقتها، وتنتظر أكثر من أربع سنوات لاتخاذ إجراءات قانونية خلال عامي 2023-2024 ضد شركة ذي بيسمنت لتدعي استيلاء الشركة على قناتها باليوتيوب".