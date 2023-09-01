إلغاء مئات الرحلات الجوية في هونغ كونغ مع اقتراب الإعصار ساولا
ألغت السلطات مئات الرحلات الجوية في إقليم قوانغدونغ الصيني وفي هونغ كونغ مع اقتراب إعصار ساولا، الذي تتجاوز سرعة الرياح المصاحبة له 200 كيلومتر في الساعة، من البر الرئيسي اليوم الجمعة، واضطرت إلى رفع مستوى التحذير من العواصف القوية وإغلاق أنشطة ومدارس وأسواق مالية.
وذكر خبراء في الأرصاد الجوية بأن ثلاثة أعاصير مدارية تشكلت في شمال غرب المحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي، حيث تم بالفعل تصنيف ساولا وهايكوي بأنهما إعصاران، بينما لا يزال كيروجي، وهو الأبعد عن الأرض، مصنفا بأنه عاصفة مدارية.
وتصاحب الإعصار ساولا رياح تزيد سرعتها عن 200 كيلومتر في الساعة ويتجه صوب ساحل إقليم قوانغدونغ، الذي يضم هونغ كونغ، في شرق البلاد.
وأكدت السلطات الصينية الخميس، إن ساولا قد يكون من بين أقوى خمسة أعاصير تضرب الإقليم منذ 1949، في أعلى تحذير لها من الأعاصير.
وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن ساولا قد يصل إلى اليابسة مساء اليوم الجمعة أو صباح غد السبت، كإعصار شديد على طول الساحل من هويدونغ إلى تايشان في قوانغدونغ، فيما أبقى المركز على أعلى تحذير باللون الأحمر من الإعصار. وتقع هونغ كونغ وماكاو المجاورة في وسط هذا الخط الساحلي.
وأفاد مرصد هونغ كونغ أن الأحوال الجوية قد تتدهور بسرعة مع وصول الإعصار إلى اليابسة، مضيفا أنه سيدرس الحاجة إلى إصدار إشارات تحذيرية أعلى من الأعاصير في وقت لاحق من اليوم، فيما قالت الحكومة إن جميع المدارس ستُغلق اليوم رغم أنه أول أيام الدراسة بالنسبة لكثيرين.
كما أغلقت مدينتا شنتشن وقوانغتشو مدارس، وذهبت شنتشن إلى أبعد من ذلك بوقف العمل والأنشطة والأسواق المالية اعتبارا من بعد ظهر اليوم.
وتوقع مرصد هونغ كونغ هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية، ومن المتوقع أن "يرتفع منسوب المياه في المدينة بشكل ملحوظ" حتى الغد مع احتمال حدوث فيضانات خطيرة.