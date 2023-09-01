إلغاء مئات الرحلات الجوية في هونغ كونغ مع اقتراب الإعصار ساولا

ألغت السلطات مئات الرحلات الجوية في إقليم قوانغدونغ الصيني وفي هونغ كونغ مع اقتراب إعصار ساولا، الذي تتجاوز سرعة الرياح المصاحبة له 200 كيلومتر في الساعة، من البر الرئيسي اليوم الجمعة، واضطرت إلى رفع مستوى التحذير من العواصف القوية وإغلاق أنشطة ومدارس وأسواق مالية.

وذكر خبراء في الأرصاد الجوية بأن ثلاثة أعاصير مدارية تشكلت في شمال غرب المحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي، حيث تم بالفعل تصنيف ساولا وهايكوي بأنهما إعصاران، بينما لا يزال كيروجي، وهو الأبعد عن الأرض، مصنفا بأنه عاصفة مدارية.

وتصاحب الإعصار ساولا رياح تزيد سرعتها عن 200 كيلومتر في الساعة ويتجه صوب ساحل إقليم قوانغدونغ، الذي يضم هونغ كونغ، في شرق البلاد.

وأكدت السلطات الصينية الخميس، إن ساولا قد يكون من بين أقوى خمسة أعاصير تضرب الإقليم منذ 1949، في أعلى تحذير لها من الأعاصير.