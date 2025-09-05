15 قتيلا إثر سقوط حافلة تُقل سياحاً في وادٍ وسط سريلانكا

لقي 15 شخصاً مصرعهم إثر سقوط حافلة تقل نحو 30 سائحاً محلياً في منحدر على طريق في وسط سريلانكا بينهم سائقها على ما أعلنت الشرطة اليوم الجمعة، بحسب فرانس برس.

أخبار ذات علاقة 6 قتلى إثر تحطم مروحية عسكرية في سريلانكا

ولسبب لا يزال مجهولاً اصطدمت الحافلة التي كانت تسير، مساء الخميس، في منطقة إيلا الجبلية على بعد 130 كيلومتراً شرق العاصمة كولومبو، أولاً بمركبة قبل أن تسقط في الوادي على ما أوضحت الشرطة.

والضحايا هم 14 راكباً وسائق الحافلة. وأفادت حصيلة مؤقتة أن لا أجانب بين الضحايا. وأدى الحادث إلى سقوط 16 جريحاً أيضاً.

وهذا الحدث هو الأكثر حصداً للأرواح على الطرقات في سريلانكا، منذ مايو الماضي، عندما سقطت حافلة في وادٍ في منطقة كوتمالي وسط البلاد ما أدى إلى مصرع 23 شخصاً.

ويلقى نحو 3 آلاف شخص مصرعهم سنوياً في حوادث مرورية في سريلانكا.