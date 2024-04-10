في منتصف العمر.. نصائح للوقاية من خرف الشيخوخة

أسدى علماء ومتخصصون، نصائح للوقاية من الخرف الذي عدّوا أن أفضل وقاية منه، تكون في منتصف العمر؛ لأن التغيرات التي تحدث في الدماغ بهذا الوقت، هي التي تحدد إمكانية الإصابة بالمرض في الشيخوخة، من خلال تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

تركّزت النصائح على اعتماد نمط حياة صحي يهتم بالرياضة، إلى جانب الحفاظ على القلب بسبب العلاقة الوثيقة له مع الدماغ، بحسب دراسات تناولتها الصحيفة الأمريكية.

ويرى متخصصون، أن دراسة الدماغ في منتصف العمر، والتدخل المبكر لتحسين صحته، قد تساعد في تجنب الإصابة بالخرف في سنوات متقدمة من العمر.

ويعتقد باحثون أن منتصف العمر يعد الفترة العمرية المناسبة لدراسة الدماغ، لأن الجهود المبذولة لدراسة الخرف لدى كبار السن فشلت إلى حد كبير.

ويؤكد الباحثون أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحصول على قسط كاف من النوم، وممارسة الأنشطة التي تحافظ على تنشيط العقل، كلها خطوات يمكن أن تساعد على مكافحة الخرف في وقت لاحق من العمر.

أحمد حريري، أستاذ علم النفس وعلم الأعصاب في جامعة ديوك الأمريكية، عدّ أن منتصف العمر مرحلة عمرية مناسبة لدراسة الدماغ، قائلًا: إن "محاولات دراسة الدماغ في أعمار متقدمة ليست فعالة، لكونها تتم بعد فوات الأوان، وبعد أن يتراكم الكثير من الضرر في الأدمغة".