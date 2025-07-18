ضرب وسحل.. فيديو بلوغر مصرية يشعل منصات التواصل ويحرّك الأمن (فيديو)

بدأت الأجهزة الأمنية المصرية التحقيق في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقطع فيديو يوثّق لحظة تعرّض البلوغر المعروفة، هدير عبد الرازق، للضرب والسحل داخل إحدى الشقق السكنية.

ووفقًا لمصادر أمنية محلية، جاء تحرّك السلطات بعد أن نشرت هدير المقطع على حسابها في "إنستغرام"، حيث ظهرت في حالة من الصدمة والانهيار أثناء استغاثتها، في حين يُظهر الفيديو رجلاً يعتدي عليها بعنف لأكثر من دقيقتين، وسط صراخها المتواصل.

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الفيديو، الذي التقطته كاميرات مراقبة داخل الشقة، تم تداوله بسرعة كبيرة بين المستخدمين، ليشعل موجة من ردود الفعل المتباينة. البعض طالب بسرعة التحرك الأمني ومحاسبة المعتدي، فيما اعتبر آخرون أن الواقعة امتداد لسلوكيات مثيرة للجدل لطالما ارتبطت بصاحبة الفيديو.

الفيديو خاص وحصري ضرب وسحل البلوجر هدير عبد الرازق النهارده الصبح نزلت الفيديو واتمسح بعدها بدقايق لسبب مجهول. الفيديو خاص وحصري ضرب وسحل البلوجر هدير عبد الرازق النهارده الصبح نزلت الفيديو واتمسح بعدها بدقايق لسبب مجهول. #mohamedzaki #هدير_عبد_الرازق Posted by Mohamed Zaki on Friday, July 18, 2025

وفي أول تعليق لها على الحادثة، قالت البلوغر هدير عبد الرازق: "حقي عندك يا رب، هاتلي حقي يا رب، وكلتك أمري وحقي وحياتي ونفسيتي اللي اتدمرت، الله إني وكلتك أمري، إنك خير وكيل، والرحمة من عندك يا رب".

يُذكر أن هدير عبد الرازق كانت قد تصدّرت حديث مواقع التواصل في وقت سابق، بعد تداول فيديوهات وصور مثيرة للجدل عبر منصات مثل "تيك توك"؛ حيث واجهت حينها انتقادات حادة من جانب المستخدمين، في حين عبّر البعض عن تعاطفهم معها.

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وازدادت الأمور تعقيدًا بعد تسريب مقطع وصف بـ"غير الأخلاقي" في يوليو الماضي؛ ما دفع هدير إلى الخروج عن صمتها، متهمة طليقها بنشر المقطع، مؤكدة أنه هو من كان معها في الفيديو المذكور.

وفي ظل تصاعد الغضب الجماهيري، تعهدت الأجهزة الأمنية بالتعامل مع الواقعة بما يضمن حماية الضحية ومحاسبة المعتدي، خاصة أن الأدلة المرئية متوفرة وبجودة عالية.