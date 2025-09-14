"المشردة المثقفة" تثير تعاطف المصريين (فيديو)

تداول نشطاء مصريون على نطاق واسع مقطع فيديو لامرأة مشردة تنام في شوارع مدينة "المنصورة"، التي تبعد عن القاهرة نحو 126 كيلومترا، في ظروف صحية قاسية، ما أثار تعاطفا واسعا معها.

واللافت أن المرأة تتحدث في المقطع المصور، تصدر "الترند" وسجله معها أحد مقدمي برامج المسابقات، بمنطق متزن وأفكار واضحة ومرتبة وشخصية قوية قادرة على النقاش والرد على الحجة بالحجة، حتى أطلق عليها البعض "المشردة المثقفة".

وقالت المرأة إنها "تدعى ولاء شوقي إبراهيم محمد، من مواليد 1977، تعرض منزلها في حي (مصر القديمة) بالقاهرة إلى الهدم لتجد نفسها مشردة وتنام في الشوارع، بين يوم وليلة".

وأضافت أنها "فقدت جميع أفراد عائلتها فيما سبق ولم يكن لديها من تلجأ إليه"، مشيرة إلى أن "الإصابة البالغة التي حدثت لعينها اليمنى نتيجة النوم على التراب في الطريق"، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أنها "تعرضت لسرقة حقيبتها ومتعلقاتها الشخصية بعد هدم المنزل، كما تعرضت لحادثة، فقد صدمتها سيارة نقل ركاب (ميكروباص)، ما تسبب لها بشرخ في الجمجمة"، وفق قولها.

وكشف مهند إبراهيم، صاحب الفيديو، أنه "عرض على ولاء مساعدتها في العثور على منزل ومنحها مبلغا ماليا وتوفير أغراض شخصية لها، إلا أنها رفضت بشدة وأصرت على أن تبقى حياتها في الشارع بالوضع الراهن".