طفل يسافر مختبئا داخل عجلات الطائرة من كابول إلى دلهي

نجا صبي أفغاني يبلغ من العمر 13 عامًا من موت محقق، بعدما اختبأ في تجويف عجلة طائرة أقلعت من كابول وهبطت في دلهي يوم الأحد.

وقال متحدث باسم قوة الأمن الصناعي المركزية الهندية (CISF) إن الطفل تسلل إلى مطار كابول، وتبع مجموعة من الركاب قبل أن يختبئ داخل حجرة الهبوط الخلفية المركزية لطائرة تابعة لشركة "كام للطيران" (رحلة RQ-4401). وهبطت الطائرة في مطار دلهي الدولي حوالي الساعة 11:10 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وبعد الهبوط، عثرت الشرطة على الصبي يتجول بمفرده مرتديًا قميصًا أبيض، قبل أن تقتاده للتحقيق. وأكد خلال الاستجواب أنه كان يخطط للسفر إلى إيران، لكنه صعد بالخطأ على الطائرة المتجهة إلى دلهي.

وخلال تفتيش أمني إضافي للطائرة، عثر موظفو الخطوط الجوية على مكبر صوت صغير أحمر اللون كان بحوزة الصبي داخل حجرة العجلات.

وأفادت صحيفة "إنديان إكسبريس"، أن الحادث يبرز خطورة محاولات التسلل عبر حجرات عجلات الطائرات، حيث تنخفض درجات الحرارة في الجو إلى نحو 50 درجة مئوية تحت الصفر مع نقص الأكسجين؛ ما يجعل فرص النجاة شبه معدومة.

وسبق أن شهد العالم حوادث مشابهة نادرًا ما نجا أصحابها، من بينها واقعة عام 2022 حين عُثر على شاب كيني يبلغ من العمر 22 عامًا حيًّا داخل عجلة طائرة شحن في مطار أمستردام.