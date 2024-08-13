توفيت ممثلة صوت النسخة الإنجليزية لمسلسل رسوم الكرتون الشهير "بوكيمون"، راشيل ليليس، بعد صراع مع سرطان الثدي عن 46 عاما، وفق موقع "بي بي سي".

واشتهرت ليليس بأدائها صوتي الشخصيتين الرئيستين "ميستي" و"جيسي" وغيرهما في مسلسل وأفلام وألعاب فيديو "بوكيمون"، التي يعود تاريخها إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وتم الإعلان عن وفاتها من قبل فيرونيكا تايلور، التي شاركت في بطولة شخصية بوكيمون الرئيسة "آش كيتشوم".

وكتبت تايلور: "كانت راشيل موهبة غير عادية، ونورًا ساطعًا يسطع من خلال صوتها، سواء كانت تتحدث أو تغني".

وقالت تايلور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نعرف جميعًا راشيل ليليس من خلال الأدوار الرائعة العديدة التي لعبتها".

وكتبت شقيقة ليليس، لوري أور، أن صحة "شقيقتها بدأت في التدهور الأسبوع الماضي".

ولدت ليليس في نيويورك عام 1978، وتدربت على الأوبرا في الجامعة قبل أن تصبح ممثلة صوتية.

وظهر صوتها في 423 حلقة من مسلسل "بوكيمون" بين عامي 1997 و2015، بحسب موقع IMDB.