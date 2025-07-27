زفاف سيلينا غوميز يثير ضجة.. وتعزيزات أمنية مشددة لحماية الضيوف

بدأت سيلينا غوميز وخطيبها بيني بلانكو بتكثيف الإجراءات الأمنية استعدادًا لحفل زفافهما، وذلك بعد تسريب تفاصيل الحدث المنتظر، بما في ذلك التاريخ، وقائمة الضيوف، والموقع، في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المقرر أن يقام الحفل في سبتمبر المقبل في مونتيسيتو، كاليفورنيا، بمشاركة عدد كبير من النجوم. وتزايدت مخاوف غوميز بشأن خصوصية وسلامة ضيوفها من المشاهير بعد التسريب، ما دفعها للتفكير بفرض سياسة "عدم استخدام الهواتف" لضمان الخصوصية وتشجيع الحضور على التفاعل الحقيقي.

وقال مصدر لصحيفة "ديلي ميل"البريطانية "سيكون الأمن في حفل زفاف سيلينا من أعلى الأولويات، ليس فقط لأنها شخصية عامة، ولكن لأن العديد من ضيوفها من الشخصيات العامة أيضًا".

وأضاف مصدر آخر أن الثنائي "غاضب" من التسريبات، لكن بسبب انشغالهما الشديد، لا يمكنهما تأجيل الحفل، مما جعل الخيار الوحيد هو تعزيز التدابير الأمنية.

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وبحسب التقارير، فقد تم إرسال الدعوات بالفعل إلى الأصدقاء والعائلة والمقربين، وطلب من الضيوف إحضار حقائب للمبيت لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في الاحتفال الذي سيمتد على مدى يومين. ومن بين الضيوف المتوقع حضورهم تايلور سويفت وترافيس كيلسي، إلى جانب نجوم مسلسل سيلينا “Only Murders in the Building”، ومشاهير من عالم الموسيقى من أصدقاء بيني بلانكو.

ونفى مصدر ثالث أن تكون غوميز قد حدّدت موعد الزفاف لتناسب جدول سويفت، لكنه أكد أنها ترغب بشدة في حضورها مع ترافيس.

وفي وقت سابق من يوليو، كشف بلانكو أن التخطيط للزفاف لم يبدأ فعليًا بعد، بسبب التزامات العمل، لكنه عبّر عن حماسه قائلاً: "نحن متحمسون جدًا، وسنجلس هذا الصيف لنقرر ما الذي سنفعله".

يُذكر أن الثنائي أعلنا خطوبتهما في ديسمبر 2024 بعد أكثر من عام من العلاقة، وشاركت غوميز صورًا تُظهر خاتمها المصمم خصيصًا لها، مرفقةً التعليق: "الآن تبدأ الأبدية".

