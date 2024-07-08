السعودية تعتمد أشكالاً جديدة لفناجين القهوة المرّة (صور)

كشفت السعودية، الاثنين، عن أشكال جديدة لفناجين القهوة المرة سيتم اعتمادها عند تقديم الضيافة بدلاً من الأشكال الشهيرة وذائعة الصيت لفناجين القهوة البيضاء المزخرفة.

والأشكال الجديدة للفناجين، تتكون من لونين فقط، وتشترك جميعها بنصف علوي أبيض يضم نقوشاً مستوحاة من بيئة كل منطقة من مناطق السعودية الخمس في الوسط والجهات الأربع.

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ونشرت هيئة فنون الطهي الرسمية في السعودية، صوراً للفناجين الجديدة، مع شرح لدلالة الرموز في كل منها، وقالت إنها مبادرة سيتم تطبيقها على متن طائرات شركة الخطوط السعودية.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تحمل عنوان "فنجال القهوة السعودية"، لتقديمه كجزء من خدمة الضيافة التي تشمل القهوة السعودية والتمر خلال جميع رحلات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال تعزيزاً لحضور الهوية والثقافة السعودية.

ورغم قَصْر المبادرة على ركاب الخطوط السعودية، فإن أشكال الفناجين الجديدة أثارت إعجاب الكثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تساءل البعض منهم عن طريقة شرائها.

وتميزت الفناجين الشمالية بنقوش وألوان مستلهمة من أشجار الزيتون، فيما تميزت الجنوبية بتفاصيل مستوحاة من القط العسيري وورود عسير.

واستلهم مصمم فنجان المنطقة الشرقية، رموزه من واحات النخيل، أما الغربية فتميزت بنقوش وألوان مستوحاة من المرجان وورود الطائف، بينما جاء فنجان الوسطى بنقوش مستوحاة من طبيعة المنطقة.

ورغم وجود عدة نماذج وأشكال لتقديم القهوة المرة في السعودية والعالم العربي عموماً، فإن شكلاً واحداً بينها يعد الأكثر شيوعاً، ويتميز بكونه بلون أبيض واحد تزينه رسوم مستوحاة من جذع وأغصان النخيل، فيما يعد استخدام اسم فنجال بدلاً من فنجان شائعاً في المملكة ودول عربية أخرى.