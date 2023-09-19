زيادة انبعاثات النقل البري في البرتغال تدق ناقوس الخطر

أفاد تقرير بيئي بأن انبعاثات الغاز الناتجة عن النقل البري زادت في البرتغال بنسبة 6.2%، مقارنة بفترة ما قبل الوباء، بحسب صحيفة "أكوريانو أورينتال" البرتغالية.

وأضاف التقرير الصادر عن "جمعية البيئة - زيرو" المحلية أن الانبعاثات الناتجة، تحديدًا عن استهلاك الديزل والبنزين في النقل البري، مستمرة في التزايد.

وبلغ إجمالي الانبعاثات 18.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، خلال الفترة من تموز/يوليو 2022 إلى تموز/يوليو 2023.

ويدل ارتفاع نسبة استهلاك البنزين 95 بمقدار 12.9%، وارتفاع استهلاك الديزل بنسبة 4.9%، على الزيادة في استخدام المركبات الخفيفة الشخصية بدلًا من مواصلات النقل العام أو المركبات الكهربائية أو حتى الهجينة.

وعلل التقرير هذا الارتفاع بمشاكل السكن في مدينتي بورتو ولشبونة أيضًا، حيث يضطر العديد من الموظفين والطلاب إلى قيادة سياراتهم لمسافات طويلة ؛ لعدم تمكنهم من تحصيل سكن قريب.

وأكدت "جمعية البيئة - زيرو" على ضرورة إعادة النظر في السياسات الحكومية والحوافز المقدمة لتقليل استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الوقود الأحفوري، وكذلك حل مشاكل السكن في المدن الرئيسة من أجل مساعدة المواطنين على الاستغناء عن استخدام سياراتهم الفردية.

وأوصت بأن يكون عام 2024 نقطة تحول؛ لأنه لتحقيق الأهداف المناخية لعام 2030، يجب خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل بنسبة 2% كل عام، بدءًا من العام المقبل.

المصدر: صحيفة "أكوريانو أورينتال" البرتغالية