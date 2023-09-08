الحكم على ممثل أمريكي شهير بالسجن 30 عامًا بتهمة الاغتصاب

ذكرت خدمة "سيتي نيوز" الإخبارية أن الممثل داني ماسترسون، الذي اشتهر بلعب دور البطولة في مسلسل (ذات سفنتيز شو) "عرض السبعينات ذاك"، حُكم عليه، اليوم الخميس، بالسجن 30 عامًا بتهمة اغتصاب امرأتين قبل حوالي 20 عامًا.

وأُدين الممثل، البالغ من العمر 47 عامًا، وهو أحد المنتمين البارزين للكنيسة السينتولوجية، في شهر يونيو/حزيران الماضي، في محاكمة ثانية.

ووصلت هيئة محلفين إلى طريق مسدود بشأن اتهامه باغتصاب امرأة ثالثة.

وكان ماسترسون نجم المسلسل الكوميدي لثمانية مواسم، حتى العام 2006، وأثارت القضية جدلاً حول الكنيسة السينتولوجية.