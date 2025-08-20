الإمارات تُنفذ إخلاءً طبياً عاجلاً لـ155 من المصابين والمرضى من غزة برفقة ذويهم

ما حقيقة "فيديو الرقص" داخل محكمة مصرية؟

ما حقيقة "فيديو الرقص" داخل محكمة مصرية؟
تعبيريةالمصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
20 أغسطس 2025، 5:30 م

أثار مقطع فيديو تظهر فيه فتاة ترقص داخل قاعة محكمة مصرية وعلى منصة القضاء جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرته الفنانة جودي مسعود عبر حسابها على "تيك توك".

وصرّح مصدر مقرب من جودي، وفقًا لمواقع محلية، أن الفيديو لم يُصوّر خلال جلسة محاكمة حقيقية، بل تم التقاطه داخل موقع تصوير وكان في إطار المزاح فقط، دون نية للإساءة إلى القضاء أو مؤسسات الدولة.

من جهتها، باشرت الأجهزة الأمنية المصرية فحص الفيديو المتداول للتحقق من ملابساته، وسط حالة من الغضب بين المتابعين على مواقع التواصل.

وفي أعقاب الجدل، سارعت جودي إلى حذف المقطع من صفحتها على "تيك توك".

