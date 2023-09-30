الاحتباس الحراري يزيد شذوذ درجات الحرارة في فرنسا

صنف خبراء الطقس، شهر أيلول/سبتمبر الجاري، باعتباره الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق في فرنسا، ويتوقع الخبراء موجة جديدة من الحرارة الشديدة في بداية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفق ما ذكرته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وجاء في تقرير للصحيفة، أنه "بالنسبة للأرصاد الجوية انتهى الصيف في 31 آب/أغسطس، الذي عادة ما يحول نصف الكرة الشمالي نحو الخريف، في 23 أيلول/سبتمبر، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية وعلماء المناخ وفقًا للتنبؤات والخرائط المتساوية الضغط، توقعوا أنه اعتبارًا من الأحد الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ستشهد فرنسا بالفعل حلقة جديدة من الحرارة المرتفعة، بسبب الضغوط المرتفعة في البلاد، والمنخفض فوق المحيط الأطلسي الذي يجلب الهواء الدافئ من شبه الجزيرة الأيبيرية".

وقال الخبراء إن "مناطق مثل نوفيل أكويتين وأوفرني رون ألب ستشهد درجات حرارة تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، أما في 2 تشرين الأول/أكتوبر، قد يقترب مقياس الحرارة من 30 درجة مئوية في بورغوندي فرانش كومتيه أو الألزاس أو إيل دو فرانس، متوقعين أن يتم كسر العديد من الأرقام القياسية الشهرية".

بدوره علق خبير الأرصاد الجوية في وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية، تريستان آم، الجمعة، قائلاً: "قد تكون هناك حالات شاذة تتجاوز 10 درجات مئوية مقارنة بالمعايير الموسمية ،بتسلسل استثنائي حقًا لنهاية ايلول وبداية تشرين الأول ".

وضاعف خبراء الأرصاد الجوية الفرنسية صيغ التفضيل لتحليل بداية الخريف هذه، لاسيما بعد شهر أيلول الأكثر سخونة منذ بدء التسجيل في 900، وسيكون الشهر العشرين على التوالي أعلى من المعايير الموسمية، المسجلة في 2022 ويتم حسابها الآن على مدى الفترة 1991-2020. بمتوسط يبلغ حوالي 21.5 درجة مئوية، فهو متقدم على شهري سبتمبر 1949 و1961. لكنه سيتجاوزهما بأكثر من درجة مئوية واحدة، مع شذوذ يتراوح بين + 3.5 إلى + 3.6 درجة مئوية، ما يضعها في ذروة أقوى الحالات الشاذة طوال الأشهر مجتمعة.

موجات الحر أكثر تواترًا

وبحسب الصحيفة، تؤثر موجات الحر هذه على بلدان أوروبية أخرى كألمانيا، + 3.9 درجة مئوية فوق الفترة المرجعية 1961-1990؛ وسويسرا، + 3.8 درجة مئوية فوق المعيار 1991-2020، فيما تأثرت جميع المناطق الفرنسية تقريبًا.

وفي الفترة ما بين 3 و 10 أيلول ، شهدت عدة مناطق مثل إيل دو فرانس ونورماندي وبريتاني، درجات حرارة أعلى من تلك التي تم قياسها بين حزيران وآب، وشهدت مدينة باريس في 8 أيلول/سبتمبر، أعلى درجة حرارة لها في 2023، حيث بلغت 36.5 درجة مئوية.