الاحتباس الحراري يزيد شذوذ درجات الحرارة في فرنسا
صنف خبراء الطقس، شهر أيلول/سبتمبر الجاري، باعتباره الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق في فرنسا، ويتوقع الخبراء موجة جديدة من الحرارة الشديدة في بداية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفق ما ذكرته صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وجاء في تقرير للصحيفة، أنه "بالنسبة للأرصاد الجوية انتهى الصيف في 31 آب/أغسطس، الذي عادة ما يحول نصف الكرة الشمالي نحو الخريف، في 23 أيلول/سبتمبر، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية وعلماء المناخ وفقًا للتنبؤات والخرائط المتساوية الضغط، توقعوا أنه اعتبارًا من الأحد الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ستشهد فرنسا بالفعل حلقة جديدة من الحرارة المرتفعة، بسبب الضغوط المرتفعة في البلاد، والمنخفض فوق المحيط الأطلسي الذي يجلب الهواء الدافئ من شبه الجزيرة الأيبيرية".
وقال الخبراء إن "مناطق مثل نوفيل أكويتين وأوفرني رون ألب ستشهد درجات حرارة تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، أما في 2 تشرين الأول/أكتوبر، قد يقترب مقياس الحرارة من 30 درجة مئوية في بورغوندي فرانش كومتيه أو الألزاس أو إيل دو فرانس، متوقعين أن يتم كسر العديد من الأرقام القياسية الشهرية".
بدوره علق خبير الأرصاد الجوية في وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية، تريستان آم، الجمعة، قائلاً: "قد تكون هناك حالات شاذة تتجاوز 10 درجات مئوية مقارنة بالمعايير الموسمية ،بتسلسل استثنائي حقًا لنهاية ايلول وبداية تشرين الأول ".
وضاعف خبراء الأرصاد الجوية الفرنسية صيغ التفضيل لتحليل بداية الخريف هذه، لاسيما بعد شهر أيلول الأكثر سخونة منذ بدء التسجيل في 900، وسيكون الشهر العشرين على التوالي أعلى من المعايير الموسمية، المسجلة في 2022 ويتم حسابها الآن على مدى الفترة 1991-2020. بمتوسط يبلغ حوالي 21.5 درجة مئوية، فهو متقدم على شهري سبتمبر 1949 و1961. لكنه سيتجاوزهما بأكثر من درجة مئوية واحدة، مع شذوذ يتراوح بين + 3.5 إلى + 3.6 درجة مئوية، ما يضعها في ذروة أقوى الحالات الشاذة طوال الأشهر مجتمعة.
موجات الحر أكثر تواترًا
وبحسب الصحيفة، تؤثر موجات الحر هذه على بلدان أوروبية أخرى كألمانيا، + 3.9 درجة مئوية فوق الفترة المرجعية 1961-1990؛ وسويسرا، + 3.8 درجة مئوية فوق المعيار 1991-2020، فيما تأثرت جميع المناطق الفرنسية تقريبًا.
وفي الفترة ما بين 3 و 10 أيلول ، شهدت عدة مناطق مثل إيل دو فرانس ونورماندي وبريتاني، درجات حرارة أعلى من تلك التي تم قياسها بين حزيران وآب، وشهدت مدينة باريس في 8 أيلول/سبتمبر، أعلى درجة حرارة لها في 2023، حيث بلغت 36.5 درجة مئوية.
وبحسب بيانات الأرصاد الجوية الفرنسية، فإنه في السابع من أيلول/سبتمبر، تم وضع 14 قسمًا في حالة اليقظة البرتقالية بشأن موجة الحر، حيث يعد الأول من نوعه في هذا الوقت من العام، وشهد 49 شهرًا حالات شاذة تزيد على درجتين مئويتين منذ بدء التسجيل، وتم اكتشاف 32 منها في القرن الحادي والعشرين .
ويتميز 2023 بشكل خاص بظاهرة الحرارة المتأخرة، وفي الفترة ما بين 17 و2 آب /أغسطس، حيث شهدت فرنسا أشد موجة حر بعد 15 آب/أغسطس، حيث تم تحطيم الأرقام القياسية في العديد من المناطق، إن موجات الحرارة السبع التي تم قياسها بعد 15 أغسطس تم قياسها جميعها في القرن الحادي والعشرين نتيجة لتغير المناخ.
من جانبها، لاحظت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) في تقريرها التقييمي السادس، أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من شدة وتواتر موجات الحر، لكنه يتسبب أيضًا في تمديد الموسم المفضي إلى هذه الظواهر الجوية.
وأضافت أن "تغير المناخ يشجع على امتداد موجات الحر نحو الربيع وحوالي سبتمبر/أيلول، أو حتى أوائل أكتوبر/تشرين الأول "، موضحة أنه "مع تكوين الطقس المتساوي، يؤدي تغير المناخ إلى حدوث شذوذ مناخي أعلى وأكثر انتشارًا في الموسم".
وأفادت الهيئة أن "احتمال أن يتجاوز المتوسط السنوي لدرجة الحرارة القريبة من السطح مؤقتًا 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة لمدة سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة يبلغ 66% ويزداد مع مرور الوقت" .
وخلص دافيد فاراندا، عالم المناخ والمتخصص في الأحداث المتطرفة في معهد بيير سيمون لابلاس إلى أنه "كان من الممكن أن تحدث هذه الظاهرة الجوية في أوقات أخرى، لكنها لم تكن بهذه الشدة في الماضي ".
ويساعد إطالة موسم موجة الحر على دفع المتوسطات العالمية إلى مستويات غير مسبوقة، بعد قياس صيف الأرصاد الجوية الأكثر سخونة في تاريخ السجلات، وقد توقع معهد كوبرنيكوس الأوروبي، الأربعاء 6 أيلول /سبتمبر، أن يكون 2023 هو العام الأكثر سخونة الذي تم قياسه .
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه "مع ظهور ظاهرة النينيو في الأشهر المقبلة، فمن الممكن الاقتراب من عتبة الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، وهو الهدف الذي أوصى به اتفاق باريس الذي أبرم في 2015، أو حتى تجاوزه".
المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية