ابن عمة محمد قنوع يكشف حقيقة وفاته بخطأ طبي

أنهى حبيب حبيب، ابن عمة الفنان الراحل محمد قنوع، حالة الجدل التي رافقت وفاة الأخير حول أنباء غير مؤكدة بأن خطأ طبيا أنهى حياته في المستشفى.

وقال حبيب إن الأطباء أجروا عمليتي قسطرة قلبية للفنان، الأولى كانت قبل أسبوع من وفاته، والثانية يوم وفاته.